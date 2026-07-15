SURSE Legile PNRR, depuse săptămâna viitoare. Sesiune parlamentară pe 27 iulie. Ce spune Bolojan

România trebuie să mai absoarbă aproape 5 miliarde de euro din granturile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Liliana Vornicu
SURSE Legile PNRR, depuse săptămâna viitoare. Sesiune parlamentară pe 27 iulie. Ce spune Bolojan

Ilie Bolojan și Sorin Girndeanu/ Colaj: Cotidianul

România trebuie să mai absoarbă aproape 5 miliarde de euro din granturile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Absorbția integrală a granturilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la 31 august 2026 și depunerea ultimei cereri de plată până la 30 septembrie 2026 se numără printre principalele obiective ale executivului.

PSD și PNL se războiesc pe legile PNRR

Legile care reprezintă jaloane în PNRR au picat la mijloc în disputa politică. Recent Sorin Grindeanu, liderul PSD, l-a amenințat pe Ilie Bolojan că ar putea să nu voteze legile din PNRR și că „PSD este în opoziție”. Totuși, PSD spune că ar putea da votul, dar doar în anumite condiții.

Potrivit informațiilor pe surse obținute de Cotidianul, legile pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR ar urma să fie depuse, cel mai probabil, săptămâna viitoare în Parlament. O sesiune extraordinară ar putea „să se mute, cel mai probabil, pe 27 iulie”.

Deși premierul interimar insistă în legătură cu importanța adoptării lor și afirmă că sunt vitale pentru România, Grindeanu a reiterat recent că proiectele executivului nu sunt responsabilitatea PSD și că toate restanțele din PNRR sunt în responsabilitatea guvernului.

Liderul PSD a mai spus și că nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept „paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta” și aduce în discuție legea salarizării, dar și pe cea care vizează Agenția Națională de Integritate.

Într-o postare pe Facebook, premierul interimar insistă și explică „de ce e vitală pentru România adoptarea legilor PNRR”.

„Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. Aceste investiții vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate sau educație și vor face mai bună viața românilor din multe comunități”, arată Ilie Bolojan.

Bolojan spune că România nu trebuie să piardă sumele alocate țării noastre

Premierul inerimar subliniază că fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică și că fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră.

„Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, iar fondurile de investiții ar ocoli România. Trebuie să evităm acest pericol”, mai scrie Bolojan.

Premierul explică totodată importanța acestor fonduri  în construcția bugetului, arătând că „doar prin respectarea angajamentelor rămânem o țară recomandată investițiilor”.

„Indiferent ce guverne vom avea în anii următori, nu vom putea evita împrumuturile, pentru că necesarul de finanțare e mare. Și ne putem finanța la costuri rezonabile doar dacă ne îmbunătățim sau, măcar, ne menținem ratingul de țară”, avertizează premierul.

Bolojan atacă: Cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea

PNRR este un program asumat de toate guvernele de după 2021, reamintește primul-ministru, arătând că ne-am asumat acest angajament, care înseamnă, printre altele, servicii publice mai bune.

„Guvernele, ministerele și alte autorități au avut ani de zile la dispoziție să miște lucrurile. În multe domenii, cum este cel energetic, obiectivele nu au fost îndeplinite. Țintele și jaloanele mai ușor de îndeplinit au fost rezolvate. Cele dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate. Cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea”, atrage atenția Ilie Bolojan.

Premierul mai spunecă aceste proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru, ci rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană. Respectarea angajamentelor, disciplina bugetară și predictibilitatea sunt ingredientele de bază pentru o țară de încredere, atât pentru partenerii noștri, cât mai ales pentru români”, conchide premierul.

În finalul mesajului său, premierul a detaliat stadiul  proiectelor de bază din PNRR.
STADIU PROIECTE PNRR

 

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8 comentarii

  1. Ce-mi place cum grindica ii intoarce spatele lu’ neculaie, acelasi neculaie care si-a trădat alegatorii ca sa-i faca pe plac scălâmbaiatului.
    Lasa neculaie ca te suspenda ăștia mintenaș, iar electoratul pe care l-ai trădat te va trata exact cu l-ai tratat si tu.

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  2. Grindene, ca esti mincinos patologic, hot si prost stia toata lumea. Intre timp ai devenit si ticalos. Mars ma

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  3. Un partid national socialist asociat cu biserica ortodoxa egal leg…ionarism, exact.definitia miscarii auriste.

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  4. Mai degrabă peste 80% dintre români cred că PSD-ul ar trebui scos în afara legii .. Ar fi jale dacă se asociază cu AUR.
    AUR – partid naționalist … PSD – partid socialist ..
    Rezultatul ar fi un partid naționalist-socialist ..
    .
    Mi-e și frică să mă gândesc la ce ar urma

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