Ciprian Ciucu, despre anticipate: Nu trebuie să ne fie frică, este votul românilor

Mai mult, Ciprian Ciucu este de părere că președintele Nicușor Dan nu trebuie suspendat din funcție, deși a desemnat un premier PNL fără consultări prealabile.

Invitat în studioul Digi24, Ciprian Ciucu a răspuns „NU” atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă este de acord cu suspendarea lui Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu, reacție despre anticipate

Tot mai vehiculate drept soluție a crizei politice din România, alegerile anticipate au fost comentate și de primarul Capitalei.

Ciucu este de părere că acestea ar putea fi posibile.

„Deci, din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg, situația astăzi poate fi deblocată în special prin aceste rotative de guverne minoritare susținute în Parlament pe temele cheie, în succesiunea pe care am precizat-o sau poate doar de alegeri anticipate de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că până la urmă este votul românilor și ar putea debloca situația” a declarat Ciprian Ciucu.

Cu toate acestea, primarul Bucureștiului susține că PNL nu a discutat despre alternativa anticipatelor pentru depășirea crizei politice din România.

„Adică toate elementele din ultimul an, ca să mă refer doar la ultimul an, arată că ceea ce ei declară (PSD) nu are niciun corespondent în realitate și nu avem încredere. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiul public – sunt alegerile anticipate” a mai spus Ciprian Ciucu.

Ce spune Nicușor Dan despre criza politică din România

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, în timpul vizitei pe care a avut-o la Kiev, despre criza politică pe care o traversează România.

Acesta susține că pe parcursul acestei veri ar putea fi numit un guvern cu puteri depline.

„Nu vreau să fac predicţii. Eu cred că românii aşteaptă. Am avut aseară, venind aici, discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor din Suceava şi îmi spuneau că interacţiunea lor cu oamenii este că oamenii aşteaptă. Vor odată pentru totdeauna să se termine incertitudinea asta, ca să poată să-şi facă planuri de viaţă pentru ei, familiile lor. Deci e nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper în cursul acestei veri să închidem” a declarat Nicușor Dan.