Aflat la Kiev, președintele Nicușor Dan a precizat cât va mai dura criza politică din România

Aflat în vizită la Kiev, președintele Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la criza politică din România. De asemenea, șefului statului i-au fost adresate întrebări despre șansa numirii unui guvern cu puteri depline până în septembrie.

„Nu vreau să fac predicţii. Eu cred că românii aşteaptă. Am avut aseară, venind aici, discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor din Suceava şi îmi spuneau că interacţiunea lor cu oamenii este că oamenii aşteaptă. Vor odată pentru totdeauna să se termine incertitudinea asta, ca să poată să-şi facă planuri de viaţă pentru ei, familiile lor. Deci e nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Asta este ce pot să spun. Eu sper în cursul acestei veri să închidem” susține șeful statului.

Nicușor Dan, despre consultările cu partidele politice

Șeful statului a explicat faptul că vor exista consultări viitoare cu partidele politice.

„Fiecare dintre noi, şi eu cu partidele şi partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuţii care există. Numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au aşezat partidele le îngustează foarte mult spaţiul de negociere, şi aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului, care rol social este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul acea cale care să fie optimă”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, prezent la Kiev

Zeci șefi de stat sau de guvern au adoptat miercuri Declarația de la Kiev, în timpul unei vizite în capitala Ucrainei. Documentul are rolul de a reafirma sprijinul acordat Ucrainei.

Prezent la eveniment a fost și Nicușor Dan, președintele României. Acesta a precizat că: „Ne reafirmăm sprijinul neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, inclusiv al mării sale teritoriale. Aceste principii universale stau la baza păcii, securității, stabilității și prosperității în Europa. Subliniem politica noastră de nerecunoaștere a oricărei tentative ilegale de modificare a acestor frontiere și reafirmăm dreptul inerent al Ucrainei la autoapărare, în conformitate cu articolul 51 din Carta Națiunilor Unite”.