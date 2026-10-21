Cristian Pîrvulescu, previziuni după învestirea noului Cabinet: „Multe decizii incomode vor fi amânate până după alegeri. AUR va pierde masiv spațiu de manevră”

Noul Executiv condus de Luca Niculescu intră într-o perioadă de stabilitate parlamentară aparentă, dar acest sprijin politic nu garantează și implementarea măsurilor vitale pentru modernizarea statului. Profesorul și politologul Cristian Pîrvulescu explică dinamica viitoarelor luni de guvernare și subliniază că Executivul va juca o carte a prudenței extreme.

Principala provocare a noului Cabinet rezidă în gestionarea aşteptărilor publice într-un context economic fragil. Reformele administrative şi corecțiile salariale impun decizii complicate, capabile să declanșeze tensiuni sociale rapide. Astfel, anticipează politologul, Guvernul va prefera să conserve liniștea socială, în loc să îşi asume prețul politic al unor tăieri abrupte sau restructurări de amploare chiar înaintea campaniilor electorale.

„Cred că va fi, pe de altă parte, un guvern care se va juca foarte mult cu orizontul de aşteptare. Altfel spus, mă aştept ca multe decizii să fie amânate până după alegeri”, a declarat Cristian Pîrvulescu.

Reforma administraţiei şi legea salarizării vor fi principalele dosare puse pe așteptare, indică profesorul. Evitarea acestor teme asigură supraviețuirea coaliției, dar menține un blocaj structural periculos la nivel instituțional.

Tot în zona amânărilor ar putea intra și așteptările legate de sistemul de pensii. Promisiunile financiare se lovesc de realitatea încasărilor la bugetul de stat, iar Pîrvulescu avertizează că o creștere nesustenabilă va fi exclusă din start.

„Mărirea pensiilor se va face doar în funcţie de veniturile bugetare. Dacă nu există o susţinere bugetară, ea va fi mai degrabă mică, va fi diminuată”, a explicat analistul. În aceste condiții, construcția bugetului pentru 2027 va deveni primul test de supraviețuire pentru cabinetul Niculescu, concluzionează politologul, conform news.ro.

Reorganizarea PNL și recuperarea vocației liberale în USR

Schimbarea balanței de putere forțează formațiunile de dreapta să își redefinească strategia. Trecerea pe băncile opoziției a PNL, a USR și probabil a UDMR poate cristaliza o reprezentare coerentă a nemulțumirilor sociale. Condiția principală rămâne însă rezolvarea propriilor războaie interne, observă politologul.

Pentru liberali, testul central îl reprezintă bătălia pentru șefia partidului. Disputele interne riscă să blocheze capacitatea PNL de a construi un discurs alternativ puternic, deși actuala conducere își păstrează influența decizională. „Deci în PNL există o confruntare care se va da pentru conducerea partidului. Bolojan însă are în continuare controlul”, a afirmat Pîrvulescu. Poziția primarilor și influența liderilor regionali vor înclina balanța de putere în interiorul formațiunii, mai notează profesorul.

În tabăra USR, mutarea în opoziție deschide calea către clarificarea propriei doctrine. Partidul are șansa să reia dialogul cu publicul debusolat de deciziile din perioada guvernării. „Poate să urmeze vocaţia liberală pe care a părăsit-o în timpul guvernării şi să reprezinte mai bine electoratul care a fost în mare măsură uitat”, a arătat politologul. Prin această întoarcere la rădăcini, evaluează analistul, USR ar putea recupera inclusiv un segment din electoratul care a votat exclusiv ca formă de protest.

Efectul de ricoșeu asupra AUR și influența externă

Efectul imediat al unei opoziții de dreapta bine articulate va fi vizibil direct în bazinul electoral al AUR. Monopolul acestui partid pe zona de contestare a sistemului va fi spart, punctează analistul.

„Odată ce opoziţia devine mai structurată şi multilaterală, AUR va avea până la urmă un spaţiu de manevră mult mai mic”, a afirmat Pîrvulescu. Acest recul electoral ar putea expune și accentua vulnerabilitățile interne ale formațiunii radicale.

Profesorul a menționat și posibilitatea apariției unui pol alternativ moderat, alimentat prin mișcări de culise. „Trebuie să urmărim ceea ce încearcă să facă Dan Voiculescu, care încearcă să preia parlamentarii AUR pentru a construi o alternativă la AUR, moderată”, a explicat Pîrvulescu. Un asemenea scenariu ar destabiliza puternic echilibrul intern al partidului condus de George Simion, apreciază el.

Dincolo de jocul politic intern, analistul atrage atenția că dinamica românească rămâne strict dependentă de factori externi majori. Instabilitatea piețelor comunitare se propagă instantaneu. „Pentru că dacă economia europeană merge prost, economia românească merge prost”, a avertizat politologul. În plus, variabilele internaționale, precum alegerile din SUA și Franța, vor influența direct gradul de expunere al României la campanii de dezorientare și tensiuni sociale induse prin rețelele de socializare, concluzionează Cristian Pîrvulescu.