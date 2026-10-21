Traian Băsescu despre noul Executiv: „Ăsta e guvernul cu care mergem până în 2028”

Fostul președinte Traian Băsescu a analizat configurația politică rezultată în urma învestirii noului Cabinet. Într-o intervenție la B1 TV, fostul șef al statului a respins categoric ipoteza declanșării unor alegeri înainte de termen și a pariat pe stabilitatea noii formule guvernamentale.

„Nu, eu zic că ăsta e guvernul cu care mergem până la alegerile din 2028”, a subliniat Băsescu.

În privința dinamicii interne din Guvern, fostul președinte anticipează un rol central pentru vicepremierul social-democrat, care va acționa ca un liant puternic între partid și miniștri, dar cu abilitatea de a menține o relație calmă cu prim-ministrul.

„Nu vreau să îl discreditez pe premier, cred că va avea diplomația să colaboreze cu Neacșu. Neacșu va fi șeful real al miniștrilor, el are și componenta executivă, este în guvern, este viceprim-ministru, și are și componenta politică, este șeful miniștrilor PSD când se duc la sediul partidului. Neacșu va fi o piesă importantă, dacă îl ghicesc așa este un om cu destul tact ca să obțină de la premier tot ce vrea fără să bruscheze”, a explicat Traian Băsescu.

Opoziția de dreapta și blocarea AUR

O schimbare pe scena politică va veni din modul în care se va contura opoziția parlamentară. Fostul președinte consideră că trecerea PNL și USR în afara arcului guvernamental va crea un pol de putere capabil să atragă nemulțumirile electoratului, un rol monopolizat până acum de formațiunea condusă de George Simion.

„Și dacă se va menține această formulă în opoziție, USR în tandem cu PNL-ul, va fi o mare problemă și pentru AUR. Pentru că electoratul va găsi alternativa la guvern. Până acum alternativa era AUR, dar în momentul de față liberalii și USR-ul pot să facă o structură politică aptă să fie o opoziție credibilă. Și atunci se va împlini ceea ce eu am spus acum vreo două luni: AUR nu va trece de 30% la alegeri”, a declarat Băsescu.

Situația lui Nicușor Dan și tactica lui Sorin Grindeanu

Dincolo de organizarea guvernamentală, Traian Băsescu a comentat și relațiile de putere din afara Palatului Victoria. El consideră că Președintele află la adăpost de o eventuală suspendare, cu o singură condiție: evitarea unui conflict direct cu liderii social-democrați. În același context, Băsescu a lansat un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care îl vede într-un rol de critic acerb, deși partidul său susține Guvernul.

„Nicușor Dan și-a securizat scaunul și nu va trece foarte curând printr-o suspendare. Doar dacă se ceartă cu Grindeanu, dar este evident că are toată grija să nu se certe cu el. Nu, păi Grindeanu va face opoziție la premier. E stilul lui, lașitatea care îl caracterizează. Deci Grindeanu va fi în afara guvernului și va face opoziție la premier. La premier și la câțiva miniștri care nu sunt din PSD, miniștri independenți. Îi va critica, se va arăta supărat, nemulțumit”, a conchis fostul președinte.

Iluzia indexărilor și moștenirea lui Ilie Bolojan

Un alt punct important atins de fostul șef al statului vizează promisiunile financiare lansate de Partidul Social Democrat. Traian Băsescu consideră că speranțele pentru majorări de pensii și salarii sunt nerealiste în contextul economic actual. El a explicat că măsurile stricte de consolidare fiscală, inițiate de Ilie Bolojan, blochează orice cheltuială suplimentară majoră în perioada imediat următoare.

„Procesul de redresare economică este pornit de Bolojan. Acest proces de consolidare fiscală face parte din redresarea economică. Nu aș putea spune că declarațiile pe care le-au făcut liderii PSD se vor împlini foarte repede. Mi-e greu să cred că vor putea să facă indexări de pensii, salarii și alte cheltuieli”, a avertizat fostul președinte în emisiunea de la B1TV.

Băsescu anticipează o atitudine foarte prudentă a noului Executiv. Deciziile cu impact bugetar vor suferi amânări cel puțin până la clarificarea situației reale a încasărilor din prima jumătate a anului 2027.