„E vorba despre un sistem la care eu m-am mai referit şi care este funcţional, dar nu vorbesc despre totalitatea oamenilor, sau despre un sistem în ansamblu, este vorba despre faptul că în România, în ţara noastră, în ultimii ani şi poate de mai mult timp, niciodată nu ai ştiut ce a fost mai înainte, politicianul care a pus în funcţii anumiţi oameni cărora să le dea ordin sau anumiţi oameni din sistem care au crescut anumiţi politicieni pe care îi protejează informatic şi pe care îi protejează şi în Justiţie, câteodată.

Eu, când am vorbit despre sistem, nu am vrut să generalizez. Atunci eram la Congresul PNL, congres care a fost anulat, pentru că sistemul funcţionează şi se apasă pe anumite butoane în momente-cheie, despre asta este vorba.

(…) Nu vorbim despre totalitatea sistemului de Justiţie, nu vorbim despre totalitatea şi integralitatea instituţiilor de forţă, dar şi în sistemul de Justiţie se ajunge prin concursuri organizate către politicieni, în sistemele de forţă se ajunge prin mecanisme care nouă ne sunt obscure, dar din acest punct de vedere nu este regulă ce se întâmplă astăzi în România” a declarat Ciucu la B1Tv.

Primarul Capitalei, despre decizia Tribunalului București

Primarul Capitalei consideră că unele dintre deciziile judecate la Tribunalul București ar trebui mult mai bine lămurite în cadrul PNL.

„După ce am văzut ce s-a întâmplat, cum anumite dosare au fost tratate cu prioritate, cum s-au ales, cum s-au decis, cine le judecă, lucrurile astea ar trebui mult mai bine lămurite în România”, a spus Ciucu.

Ciucu pledează nevinovat în ancheta DNA

Prezent în studioul B1TV, Ciprian Ciucu a vorbit și despre dosarul deschis de DNA pe numele său.

Acesta a precizat faptul că-și va dovedi nevinovăția. „Problemele din Justiţie le voi rezolva pentru că sunt nevinovat. O să mă apăr. Procurorii trebuie să dovedească o presupusă vinovăţie, până una-alta este un dosar în care se fac în continuare cercetări. Eu colaborez, sunt de bună credinţă” a spus Ciucu.

Întrebat dacă, după ce au apărut problemele sale legate de Justiţie, relaţia sa cu colaboratorii din Primăria Capitalei s-a schimbat, edilul a răspuns: ”Nu am sesizat acest lucru, eu îi respect pe toţi, le spun de ce nu sunt mulţumit, ei nu sunt mulţumiţi pentru că nu sunt învăţaţi cu ritmul ăsta de lucru, dar aşa a fost şi la (sectorul – n.r.) 6, când m-am dus acolo mi s-a spus: dom-le, noi nu am fost învăţaţi cu acest ritm de lucru”.