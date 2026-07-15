Franța aprobă legea sinuciderii asistate după ani de dezbateri. Ce prevede noua lege

Legea ar permite moartea asistată pentru adulții francezi cu o boală „gravă și incurabilă”, care le pune viața în pericol, „într-un stadiu avansat sau terminal”, transmit BBC și Libération.

Pentru a-și putea autoadministra substanța letală, pacientul trebuie să fie major, cetățean francez sau rezident pe termen lung în țară.

El trebuie să sufere de o boală „gravă și incurabilă” aflată într-un stadiu avansat sau terminal, care provoacă suferințe pe care tratamentele nu le pot atenua.

Persoanele în comă sau care suferă de demență, excluse

Așa că doar suferința psihologică nu este suficientă. De asemenea, trebuie să fie capabil să își exprime dorințele în mod informat. Prin urmare, persoanele aflate în comă sau care suferă de demență nu vor putea accesa aceasta. Toate aceste cinci criterii prevăzute de lege trebuie îndeplinite.

Pacientul ar trebui să „își manifeste în mod liber intenția” unui medic, care ar lua apoi o decizie după consultație în termen de 15 zile.

Pacientul poate alege dacă își va îndeplini actul letal acasă, la o clinică, într-un spital sau într-un centru de îngrijire pe termen lung. Odată ce data este stabilită, o farmacie autorizată va elibera medicamentul profesionistului din domeniul sănătății responsabil cu monitorizarea administrării substanței letale. Întreaga procedură va fi acoperită de asigurarea de sănătate.

După două zile de reflecție, pacientul ar trebui să-și administreze singur o substanță letală. Dacă nu poate face acest lucru, administrarea substanței poate fi făcută de un medic sau de o asistentă medicală.

Decizia pacientului de a continua procedura ar trebui verificată de medic în ziua respectivă. În ziua programată, medicul sau asistenta trebuie să se asigure pentru ultima dată că pacientul este încă hotărât să moară și că nu este presat. Aceștia vor rămâne cu pacientul sau în aceeași cameră până la moarte.

Ce țări practică sinuciderea asistată

Prin votul de miercuri, Franța se alătură mai multor alte țări europene care au dezincriminat sinuciderea asistată sub o anumită formă.

O dezbatere similară are loc în Regatul Unit. Un proiect de lege privind legalizarea sinuciderii asistate în Anglia și Țara Galilor a stagnat la începutul acestui an și urmează să revină în Parlament în septembrie.

Olanda și Belgia au legalizat moartea asistată în 2002 pentru persoanele cu suferințe insuportabile din cauza unor boli incurabile, permițând administrarea acesteia de către un medic.

Elveția permite de mult timp sinuciderea asistată dacă persoana care asistă acționează în mod altruist.

În Franța, a întâmpinat opoziția Bisericii Catolice și a unei părți a castei medicale.

Deși a fost aprobată de patru ori în Adunarea Națională (echivalentul Camerei Deputaților din România), camera superioară a parlamentului francez, dominată de partide de dreapta, a respins-o de trei ori.

Cu toate acestea, sondajele de opinie sugerează că o mare majoritate a francezilor susțin dreptul persoanelor bolnave în fază terminală la îngrijiri paliative sau sinucidere asistată.

În ajunul votului, prim-ministrul francez a precizat că intenționează să prezinte o parte din prevederile proiectului de lege consiliului constituțional – o autoritate formată din nouă membri care verifică dacă o lege este conformă cu Constituția.

Alegerile anticipate, un impediment

Președintele Emmanuel Macron a susținut de mult timp legislația privind sfârșitul vieții, dar decizia sa de a convoca alegeri anticipate în urmă cu doi ani a cauzat o întârziere semnificativă a procesului.

Din 2024, prim-miniștrii francezi au manifestat o oarecare reticență în a continua proiectul de lege privind moartea asistată, iar Lecornu este cunoscut pentru propriile rezerve cu privire la termenii acestuia.

Într-o declarație dinaintea votului, biroul său a precizat că, deși camera inferioară a dezbătut pe larg proiectul de lege, Senatul nu a permis o examinare care să răspundă „atât aspirațiilor susținătorilor săi, cât și preocupărilor celor îngrijorați de implementarea sa”.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu urmează să trimită anumite părți ale proiectului de lege Consiliului Constituțional al Franței pentru examinare înainte ca acesta să poată deveni lege.