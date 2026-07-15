VIDEO Ce spune ambasadorul SUA în România despre criza politică: Democrația poate fi haotică

Aflat la Parlament, pentru o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, a vorbit despre criza din țara noastră.

„Domnule ambasador, cum vedeți criza politică din România?

Când mă gândesc la democrație, democrația poate fi haotică. Ba chiar e creată să fie haotică. Dar este cel mai bun sistem, de departe. Avem încredere în instituțiile democratice ale României să ajungă la o rezolvare”, a spus el.

Ambasadorul a adăugat că „relațiile dintre România și SUA vor rămâne puternice și chiar vor deveni mai puternice”.

El a avut azi o discuție și cu preşedintele USR, Dominic Fritz, despre situaţia politică actuală, despre statul de drept în România şi „despre valorile care ne leagă”.

„Întrebările lui mi-au readus aminte de fascinația cu care se uită străinii la noi. E o putere pe care o avem de care încă nu suntem suficient de conștienți”, a scris președintele USR.