VIDEO Ce spune ambasadorul SUA în România despre criza politică: Democrația poate fi haotică

Aflat la Parlament, pentru o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, a vorbit despre criza din țara noastră.
„Domnule ambasador, cum vedeți criza politică din România?
Când mă gândesc la democrație, democrația poate fi haotică. Ba chiar e creată să fie haotică. Dar este cel mai bun sistem, de departe. Avem încredere în instituțiile democratice ale României să ajungă la o rezolvare”, a spus el.
Ambasadorul a adăugat că „relațiile dintre România și SUA vor rămâne puternice și chiar vor deveni mai puternice”.
El a avut azi o discuție și cu preşedintele USR, Dominic Fritz, despre situaţia politică actuală, despre statul de drept în România şi „despre valorile care ne leagă”.
„Întrebările lui mi-au readus aminte de fascinația cu care se uită străinii la noi. E o putere pe care o avem de care încă nu suntem suficient de conștienți”, a scris președintele USR.
Recent, într-un interviu acordat TVR Info, ambasadorul a declarat că înțelege „cât de sensibile au fost incursiunile cu drone din zona Mării Negre” și a subliniat rolul României în regiune, reamintind de începutul războiului din Ucraina.
„În ceea ce privește Marea Neagră, înțelegem cât de sensibile au fost incursiunile cu drone. Marea Neagră este o zonă esențială pentru misiunea NATO, deoarece aici se întâlnesc Asia și Europa. De asemenea, este o regiune de importanță critică. Aș sublinia că rolul României în facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, după începerea războiului, a fost esențial pentru evitarea unei crize alimentare globale. Acest lucru demonstrează cât de importantă este regiunea Mării Negre. În plus, așa cum a afirmat președintele Trump, energia este cheia dezvoltării viitorului, iar această regiune reprezintă o rută energetică strategică între Asia Centrală și Europa”, a declarat Darryl Nirenberg.
9 comentarii
bună !
Generalități diluate ,nimic concret!
scor alb,0-0 !
Se respectă Votul Popular altminteri poți spune americanule ca democrația este moartă în nici un caz haotică. Așa este și în USA ? Ai curaj să faci o așa declarație în USA ?
care institutii, cu interimari de 3 ani la sri, avp, anpdcp, guvern de 70 de zile demis????
Nu cred ca rusii au atacat in navele cu cereale ucrainene, dar ucrainenii au atacat navele cu petrol rusesc. In plus au lasat sa pluteasca in deriva mine, si au atacat Romania cu drone marine. Ucraina nu e doar nerecunoscatoare pentru ajutorul primit de la noi, ci de-a dreptul o tara terorista care nu are ce sa caute in UE si in NATO.
Stapanul a venit sa se adigure ca slugile au lungimea lantului nemodificata.
Democratia nu e deloc haotica. Are reguli clare. Se respecta votul popular si succesiunea la putere conform acestuia. Asta ne invata SUA. Daca acestea nu se respecta, se anuleaza votul popular si se elimina candidatii, iar clica de la putere nu mai vrea sa plece se cheama dictatura.
Mai ales cand intervin entitati din afara cetatii sa dirijeze bunul mers al democratiei sau sa elimine din cursa cate un candidat care nu da suficiente probe de fidelitate.
Hai siktir ca imi vine sa vomit de cat vă pasă!
România e a românilor, dispăreți jefuitori ce sunteti!!!!!
In ce institutii de mocratice poti avea incredere? Toate sunt conduse sau impanate de pe s e d. CCR, justitia, CSM, AEP, av pop, parlament, presedintie, etc. Guvernul este fara aripi.
Ce spune Trump :’ social-democratii sunt comunisti’ (Jul 6, 2026 · President Trump calls Social-Democrats as Communists in his recent speech) Chiar ne facem ca nu vedem realitatea ‘democratiei originale)?!
Oare Romania nu s-a saturat de lupul comunist degizat in oaie social-democrata?