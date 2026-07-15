Proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doicești continuă cu americanii de la Nuscale

Proiectul urmează să fie dezvoltat conform planului inițial, aprobat în urmă cu patru ani, pe baza strategiei americanilor de la Nuscale.

În ședința AGA de miercuri, acționarul majoritar, Ministerul Energiei, s-a opus modificării strategiei privind Reactoarele Modulare Mici (SMR), în ciuda avertismentelor privind riscurile tehnice și financiare ale unui proiect de tip „premieră mondială” (FOAK).

Prin votul său, Ministerul Energiei forțează Societatea Națională Nuclearelectrica să continue pe drumul trasat în septembrie 2022 (tehnologia NuScale). Managementul companiei ceruse explorarea altor tehnologii și amplasamente.

Contradicții între Nuclearelectrica și Ministerul Energiei

Raportul transmis către Bursa de Valori București (BVB) dezvăluie o diferență de viziune între conducerea executivă a companiei și Ministerul Energiei, condus interimar de către Ilie Bolojan.

Conducerea companiei a motivat că demersul de reevaluare este necesar, pentru că o serie de condiții esențiale nu au putut fi îndeplinite la Doicești, din motive independente de compania românească sau de firma de proiect RoPower Nuclear.

Nuclearelectrica dorea să facă o analiză comparativă a mai multor tehnologii SMR disponibile pe piață și extinderea listei de posibile amplasamente, dincolo de proiectul de la Doicești.

Proiectul SMR din România are statutul de FOAK (First-Of-A-Kind), fiind prima inițiativă de acest tip realizată la o asemenea scară în lume.

Acest statut aduce de la sine riscuri tehnice, financiare și de reglementare uriașe, neexistând o bază de referință comercială sau un istoric de operare la nivel global.

Prin respingerea reevaluării, acționarii forțează compania să continue exclusiv pe varianta inițială, fără a-i oferi, însă, și garanțiile financiare sau soluțiile necesare pentru a face acest proiect sustenabil.

Astfel, Nuclearelectrica și RoPower vor trebui să continue negocierile pentru a ajunge la un consens comercial cu partenerii americani de la NuScale privind achiziția modulelor SMR.

Fără fundație de formare profesională

Tot în ședința de miercuri, acționarii au respins înființarea unei fundații dedicate formării profesionale a tinerilor în industria nucleară. Conducerea companiei a spus că este „o pierdere semnificativă de oportunitate” în contextul crizei de personal calificat.

Tot la cererea Ministerului Energiei, conducerea companiei va fi obligată să prezinte recomandările unui raport întocmit de Corpul de Control al premierului, întocmit după verificări făcute în perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026.

Următoarea informare oficială către acționari privind stadiul negocierilor cu NuScale pentru proiectul SMR este programată pentru luna septembrie a acestui an.

Criticile lui Bolojan

Proiectul de la Doicești a fost criticat de premierul Ilie Bolojan. El a acuzat „probleme serioase” de fezabilitate și rentabilitatea investiției și a spus că fonduri uriașe au fost deja blocate fără niciun rezultat.

„SMR de la Doicești are probleme serioase. A consumat peste 240 de milioane de dolari și riscăm să rămânem doar cu un teren și cu niște hârtii”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

În acest context, conducerea Nuclearelectrica a încercat să obțină un mandat din partea acționarilor pentru a face o analiză comparativă cu alte tehnologii SMR din piață, pentru a putea pregăti o variantă de rezervă.

Fostul ministru al Energiei acuză frâne pentru proiectul SMR de la Doicești

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, acuză actuala conducere a Ministerului Energiei că pune în pericol proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, despre care spune că era cel mai avansat din Europa.

Într-o postare făcută pe Facebook după ședința AGA a Nuclearelectrica, Ivan spune că Ministerul Energiei a blocat mai multe decizii legate de dezvoltarea proiectului.

„Proiectul SMR de la Doicești este (sau era) cel mai avansat din Europa. Parteneriat Romania-SUA. Decizia Finală de Investiție pe care am avizat-o în februarie a pornit de la premisa că proiectul va primi finanțare externă, mai precis americană, atât din partea US Exim, cât și unui fond de investiții robust din Statele Unite ale Americii. Mai mult, chiar Banca Mondială a acceptat să redevină finanțator pentru proiecte nucleare”, scrie Ivan.

El spune că dacă proiectul nu era „atacat de la cel mai înalt nivel guvernamental, acum este foarte probabil ca primele fonduri externe pentru etapa pre-construcție să își fi găsit drumul către România. Am fi acumulat atât investiții cât și, foarte important, încredere. Nu s-a vrut, nu s-a putut”.

Ivan numește „bizare” deciziile luate de acționarul majoritar, Ministerul Energiei.

Cum justifică Cristian Bușoi votul Ministerului Energiei

În replică, Ministerul Energiei, prin secretarul de stat Cristian Bușoi, spune că „în absența prezentării unor date, analize și elemente de fundamentare suficiente” privind evalurea oportunității unei eventuale actualizări, solicitarea adresată AGA nu este justificată.

El spune că o eventuală propunere de actualizare a strategiei va putea fi aprobată sau nu de Ministerul Energiei numai după parcurgerea „etapelor interne necesare și pe baza unei fundamentări complete, care să permită adoptarea unei decizii informate”.