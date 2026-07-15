Proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doicești continuă cu americanii de la Nuscale

Proiectul urmează să fie dezvoltat conform planului inițial, aprobat în urmă cu patru ani, pe baza strategiei americanilor de la Nuscale.
În ședința AGA de miercuri, acționarul majoritar, Ministerul Energiei, s-a opus modificării strategiei privind Reactoarele Modulare Mici (SMR), în ciuda avertismentelor privind riscurile tehnice și financiare ale unui proiect de tip „premieră mondială” (FOAK).
Prin votul său, Ministerul Energiei forțează Societatea Națională Nuclearelectrica să continue pe drumul trasat în septembrie 2022 (tehnologia NuScale). Managementul companiei ceruse explorarea altor tehnologii și amplasamente.
Contradicții între Nuclearelectrica și Ministerul Energiei
Raportul transmis către Bursa de Valori București (BVB) dezvăluie o diferență de viziune între conducerea executivă a companiei și Ministerul Energiei, condus interimar de către Ilie Bolojan.
Conducerea companiei a motivat că demersul de reevaluare este necesar, pentru că o serie de condiții esențiale nu au putut fi îndeplinite la Doicești, din motive independente de compania românească sau de firma de proiect RoPower Nuclear.
Nuclearelectrica dorea să facă o analiză comparativă a mai multor tehnologii SMR disponibile pe piață și extinderea listei de posibile amplasamente, dincolo de proiectul de la Doicești.
Proiectul SMR din România are statutul de FOAK (First-Of-A-Kind), fiind prima inițiativă de acest tip realizată la o asemenea scară în lume.
Acest statut aduce de la sine riscuri tehnice, financiare și de reglementare uriașe, neexistând o bază de referință comercială sau un istoric de operare la nivel global.
Prin respingerea reevaluării, acționarii forțează compania să continue exclusiv pe varianta inițială, fără a-i oferi, însă, și garanțiile financiare sau soluțiile necesare pentru a face acest proiect sustenabil.
Astfel, Nuclearelectrica și RoPower vor trebui să continue negocierile pentru a ajunge la un consens comercial cu partenerii americani de la NuScale privind achiziția modulelor SMR.
Fără fundație de formare profesională
Tot în ședința de miercuri, acționarii au respins înființarea unei fundații dedicate formării profesionale a tinerilor în industria nucleară. Conducerea companiei a spus că este „o pierdere semnificativă de oportunitate” în contextul crizei de personal calificat.
Tot la cererea Ministerului Energiei, conducerea companiei va fi obligată să prezinte recomandările unui raport întocmit de Corpul de Control al premierului, întocmit după verificări făcute în perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026.
Următoarea informare oficială către acționari privind stadiul negocierilor cu NuScale pentru proiectul SMR este programată pentru luna septembrie a acestui an.
Criticile lui Bolojan
Proiectul de la Doicești a fost criticat de premierul Ilie Bolojan. El a acuzat „probleme serioase” de fezabilitate și rentabilitatea investiției și a spus că fonduri uriașe au fost deja blocate fără niciun rezultat.
„SMR de la Doicești are probleme serioase. A consumat peste 240 de milioane de dolari și riscăm să rămânem doar cu un teren și cu niște hârtii”, a declarat premierul Ilie Bolojan.
În acest context, conducerea Nuclearelectrica a încercat să obțină un mandat din partea acționarilor pentru a face o analiză comparativă cu alte tehnologii SMR din piață, pentru a putea pregăti o variantă de rezervă.
Fostul ministru al Energiei acuză frâne pentru proiectul SMR de la Doicești
Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, acuză actuala conducere a Ministerului Energiei că pune în pericol proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, despre care spune că era cel mai avansat din Europa.
Într-o postare făcută pe Facebook după ședința AGA a Nuclearelectrica, Ivan spune că Ministerul Energiei a blocat mai multe decizii legate de dezvoltarea proiectului.
„Proiectul SMR de la Doicești este (sau era) cel mai avansat din Europa. Parteneriat Romania-SUA. Decizia Finală de Investiție pe care am avizat-o în februarie a pornit de la premisa că proiectul va primi finanțare externă, mai precis americană, atât din partea US Exim, cât și unui fond de investiții robust din Statele Unite ale Americii. Mai mult, chiar Banca Mondială a acceptat să redevină finanțator pentru proiecte nucleare”, scrie Ivan.
El spune că dacă proiectul nu era „atacat de la cel mai înalt nivel guvernamental, acum este foarte probabil ca primele fonduri externe pentru etapa pre-construcție să își fi găsit drumul către România. Am fi acumulat atât investiții cât și, foarte important, încredere. Nu s-a vrut, nu s-a putut”.
Ivan numește „bizare” deciziile luate de acționarul majoritar, Ministerul Energiei.
Cum justifică Cristian Bușoi votul Ministerului Energiei
În replică, Ministerul Energiei, prin secretarul de stat Cristian Bușoi, spune că „în absența prezentării unor date, analize și elemente de fundamentare suficiente” privind evalurea oportunității unei eventuale actualizări, solicitarea adresată AGA nu este justificată.
El spune că o eventuală propunere de actualizare a strategiei va putea fi aprobată sau nu de Ministerul Energiei numai după parcurgerea „etapelor interne necesare și pe baza unei fundamentări complete, care să permită adoptarea unei decizii informate”.
22 comentarii
Toti zevzecii astia care au atitdine antiromaneasca,se pare ca e ceva care ii mana pe ei in lupta,dela Min.energiei,ar trebui dati pe mana DNA-ului.Ce poate fi altceva decat motivarea parandaratului.Afacerea asta tenebroasa,nu poate avea sustinatori decat niste dezaxati,asa-i Ivane ? Minti ca un nerusinat ca Banca mondiala ar finanta o aemenea prostie.Nicio Banca sanatoasa la cap nu ar baga miliarde in blana ursului din padure.Sper sa ajungeti pe mana DNA-ului,sa justificati pt.inceput pe ce ati praduit 290 milioane de Euro pana acum.Bolojan are dreptate, cel putin in aceasta privinta.
Cat trebuie sa ne imprumutam si sa platim pentru astea ? Hai, gata, daca e teapa americana, e buna, luam, ca am mai luat ! 04.04.1944
Modulele nuscale nu sunt rentabile. Mai bine dezvolta contrala nucleara pe care o avem deja la Cernavoda
in SUA a fost sistat programul ca-i prea costisitor, cum de Romania in loc sa construiasca reactoarele III, IV baga bani intr-un dumicat de 40-50 MWh cand o CTE produce 600 MWh cume cea de la Chiscani care zace parasita sau „retehnolizata” la 450 MWh de la 600 MWh cea de la Iernut…deci trebuie 10-12 jucarii nucleare ca sa produca cat o CTE care nu costa miliarde…si nici nu pune in pericol mediul cu deseuri radio…etc.
Cel mai simplu e sa se redeschida cele existente, asta ar costa o nimica toata, NU MILIARDE!
pt ca trebuie insecuritate energetica, vanzarea ieftina ziua si cumpararea scumpa la orele de varf pt ca noi nu avem oameni constiinciosi ci doar fara responsabilitate, desi au jurat credinta Romaniei, joaca in alt film…cica Iernut „zace” de 6-9 ani si tot asa hidrocentralele de pe vremea lui N C…
Cune mai e ministru la energie? De ce s-a opus abordarii rationale?
De ce nu putem sa luam reactoare deja testate chiar de la americani/japonezi? GE-hitachi, Westinghouse. puteam lua 2 si faceau mai mult decat jucariile Nuscale neconstruite nicaieri. Elvetia are 2 reatoare de 300-350 MW de zeci de ani in functine. Aveau dreptate Nuclearelectrica sa exploreze si alte technologii si amplasari. Dar ce sa faca un neica nimeni care ajuns ministru in mod frauluos si papusat de un partid de doi lei?
Concernul NuScale (NuScale Power Modules ) au mari probleme financiare, deci este un mare risc sa investesti in aceasta tehnologie!
Dar in Rheibmetall, care e în rahat financiar-bancar peste bot, e bine sa investească Bolojan banii românilor? Da, da, da!
a ajuns salvatoare tarilor mari si puternice dar falimentare,
Aceste reactoare Modulare inca nu au fost testate!!
Bolojan a avut dreptate sa nu accepte investitia.
daca a ajuns notarul Busoi sa se ocupe de energie ,meritam sa cadem de pe harta!
busoi e ”doftor” de oameni, dar n-a profesat ca din politica se castiga mult mai bine si nu trebuie sa muncesti, dar sa ocolesti adevarul cat mai credibil…
Cate posibilități de Plăcuțe Suedeze , au găsit ăștia pentru România . Fantastici , prosti și tâlhari !
NuScale este un fiasco tehnic,iar financiar e un bir deghizat platit partenerului ‘strategic’ exact ca ‘autostrada Bechtel’
ca si lobby-ul lui nicu usor peste 600.000$/luna ca sa afle America pt cine au fost anulate alegerile in timpul votului ca sa se implineasca vorba lui T Breton si pofta lui Macron…
bine continuati reactoarele 3 si 4!
O mai sti careva sa le foloseasca si sa le intretina sau importam si specialisti?
ca nu vom avea personal, Romania nu pregateste decat specialisti in ”sparanghel”, iar daca unul ar tremina o facultate tehnica, doar fara IQ ar fi sa ramana in Romania unde toti „lipsitii” sunt ministri si parlamentari, puterea de cumparare e mica si inflatia cat casa…
Unii trag barca pe uscat, alții submarinul nuclear.E greu(pentru plăticii de impozite) dar, probabil, rentabil pentru careva, din moment ce întind proiectul ăsta mort că gaia mațul.
justificare… sclavii trebuie sa plateasca la stapani taxa de protectie
fiind de aprox. 600.000 de euro sau $/luna pe principiul ca totul e de vanzare…