Daniel Funeriu: N-ar fi frumos ca în finala prezidențială să fie un olimpic la matematică și unul la chimie?

Daniel Funeriu, fost olimpic la chimie, care este hotărât că candideze la alegerile prezidențiale, spune că ar fi frumos pentru România ca în finală să ajungă se confrunte cu Nicușor Dan, fost olimpic la matematică.

Într-o intervenție telefonică la Radio Top Suceava, întrebat ce părere are despre faptul că primarul general al Capitalei și-a anunțat candidatura la prezidențiale, Daniel Funeriu, fost ministru al Educației între anii 2009 și 2012, a declarat: ”N-ar fi frumos pentru România ca în finala prezidențială să fiu un olimpic internațional la matematică și un olimpic internațional la chimie? Nu v-ați mândri cu o țară în care avem în finala prezidențială două persoane care au luat medalii la olimpiadele internaționale? Eu am fugit în 1988, am fugit în Franța și am luat premiul II al Olimpiadei de Chimie a Franței. Deci, practic, pe toți cei care sunt elita conducătoare a Franței i-am <bătut> când eram în liceu și îi și mâine dacă trebuie să negociez cu ei. Vedeți? Asta înseamnă să faci ceva pentru țară ta, să mergi în Europa, nu cu gura mare. Să mergem în Europa cu fruntea sus, nu cu mâna întinsă. Și cred că toată viața am făcut asta, toată viața am stat cu fruntea sus. Nicușor Dan, pe care îl știu din liceu, a avut medalii de aur la olimpiade internaționale, este un om de a cărui inteligență nu ne putem îndoi. Cred și vă mai spun un lucru: și Nicușor Dan, și eu, noi suntem produsele societății românești, nu suntem produse de partid. Nu am fost crescuți în pepinierele de partid. N-am fost crescuți în serele de partid. Noi suntem produși de România. Asta e România pe care trebuie s-o slujim”.

Fiind vorba, totuși, despre o competiție electorală în care atacurile între candidați sunt inevitabile, Daniel Funeriu a fost întrebat cum se va raporta la Nicușor Dan, iar acesta a răspuns referindu-se la faptul că a introdus criterii anti-plagiat pe vremea când era ministru: ”Fiecare om cinstit care vrea să candideze trebuie să le arate oamenilor din țara lui o ofertă. Eu le spun românilor, . Nu doar am distrus o fraudă academică, dar am și construit ceva prin Legea 1 care a fost lăudată și luată model de reformă a educației în Europa. Eu spun cine sunt. Când voi arăta programul, în curând, voi spune: <da, iată ce vreau să fac>. Vectorul Euroatlantic, inteligenți să fim… Știți, România în Europa a fost tot timpul parte a soluției, n-a fost parte a problemei. Vreau să-i aud pe toți europenii, pe Macron, pe Scholz, vreau să-i aud că spun acest lucru. Nu că stăm la ușa Europei 10 ani, 13 ani, cu Schengen-ul. Deci, datoria noastră este să facem o ofertă. Eu o fac astăzi. Acum, că oamenii consideră că oferta mea e mai bună sau mai puțin bună, le convine mai mult sau le convine mai puțin decât oferta altuia… Domnule, asta este democrația. Eu am datoria să fac această ofertă”.

Întrebat despre momentul în care își va prezenta echipa și oferta electorală, domnul Funeriu a spus la Radio Top: ”Există un moment în care lumea este pregătită să audă. Eu acum, în acest moment, e un motiv simplu pentru care nu vreau neapărat să prezint acest program. Pentru că această coaliție care se formează va veni cu un program de guvernare. S-ar putea ca această coaliție să dorească să sprijine politic un candidat existent sau să vină ei cu un candidat. Dacă ei vor să sprijine un candidat existent va trebui să comparăm cele două programe. Va trebui să vedem dacă ceea ce propun eu este compatibil și coerent cu ceea ce propun ei. Eu nu am văzut că ei să aibă o listă de miniștri, dar dacă mă uit ce este în piața politică din România astăzi și compar cu experții pe care îi am eu, care vin alături de mine, sincer vă spun, mi-aș dori ca Guvernul care se formează să aibă experți de un asemenea nivel. Vă dau exemplu la Sănătate: directorul celei mai importante clinici din Franța, Radu Lupescu, medic român, decorat de Macron pentru ce a făcut, el și echipa sa sunt responsabili pentru programul de sănătate”.

În timpul interviului telefonic, Daniel Funeriu a enumerat printre realizările sale ca ministru introducerea camerelor de luat vederi la examenul de bacalaureat și clasificarea universităților funcție de performanețele acestora și de strategiile de dezvoltare.