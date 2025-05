George Simion i-a acordat un nou interviu lui Steve Bannon, unul dintre consilierii și apropiații președintelui Donald Trump.

STEVE BANNON: Ai câștigat primul tur, cred că la 15 puncte distanță de următorul contracandidat. Urmează turul doi, iar acum o să apară îngrijorări legate de faptul că UE va încerca să încline balanța, pentru că sunt 100% complet împotriva ta. Povestește-ne despre victorie și ce urmează.

GEORGE SIMION: I-am spulberat complet pe globaliști aici în România. Am câștigat, am obținut 40% din voturi, iar adversarul meu din turul doi – primarul Bucureștiului – a luat doar 20%. Așa cum ți-am spus la Washington, vom avea scrutine în România și Polonia pentru alegerea următorilor președinți. Eu și Karol Nawrocki suntem candidații mișcării MAGA. Românii iubesc poporul american, libertatea și pe președintele Donald Trump. Am câștigat categoric ieri, și același lucru se va întâmpla în Polonia, cu prietenul nostru Karol Nawrocki.

GEORGE SIMION: Au început să se bată între ei, candidații sistemului, ai Statului Paralel, iar eu sunt singurul candidat suveranist. Îl înlocuiesc pe Călin Georgescu…Dacă voi fi următorul președinte, vom fi cel mai bun partener al Statelor Unite, alături de Polonia…

(…) Așadar, dacă alegerile vor fi corecte și libere și nu vor încerca să mă aresteze – am spus și data trecută, când am fost în emisiunea dvs. că e posibil să încerce să ne elimine… Ar face orice le stă în putință ca oamenii MAGA să nu câștige alegeri în Europa. Dar popoarele europene se trezesc și câștigăm alegerile peste tot.

STEVE BANNON: George, de ce le e frică de tine? De ce le e frică celor din UE de tine? Candidatura ta este despre suveranitatea poporului român. Ești un naționalist fără ocolișuri, foarte asemănător cu președintele Trump și baza MAGA de aici. Ești un populist. Ce anume îi sperie atât de tare la tine, domnule?

GEORGE SIMION: Le e teamă că își vor pierde funcțiile. Ei controlează fiecare acțiune în fiecare stat al UE și e clar că cetățenii din cele 27 de state nu îi mai vor. Macron are probleme cu susținerea populară în Franța, în Germania nu pot forma o majoritate și sunt nevoiți să adune toate partidele la guvernare. Acum avem o majoritate aici, în România, care votează naționalist-populist, iar lor le e teamă că în curând vom avea o majoritate și în instituțiile UE, în Parlamentul European. Ursula von der Leyen nu ne poate conduce și vom schimba direcția, așa cum ați făcut și voi în Statele Unite: de la marionetele globaliste finanțate de Soroș, la un guvern patriotic, în stil Trump, în care vom da puterea înapoi poporului.