George Simion și Călin Georgescu au mers împreună la vot. Spre deosebire de turul 1, cei doi au mers acum la secția de vot împreună cu soțiile lor. Despre Simion, se știa că a votat deja în diaspora.

Cei doi au vrut să dea declarații imediat ce au votat, însă acest lucru le-a fost interzis de președinta secției.

La ieșirea din secție, Călin Georgescu a afirmat: Vom fi puternici.

La rândul său, George Simion a susținut: AM votat împotriva nedreptatilor facute poporului roman, am votat impotriva inechitatilor si umilintelor la care surorile si fratii nostri au fost supusi pretuindenti, impotriva abuzurilor și a celor care ne desconsideră. Am votat pentru viitorul nostru care sa fie decis de romani, pentru romani.