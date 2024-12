Georgescu: Pregătiţi-vă. Vom intra în sevraj economic

Economistul Radu Georgescu crede că România, care în ultimii şapte ani a funcţionat pe bază de împrumuturi, va intra în sevraj economic. El spune că în toţi aceşti ani, 90% din banii împrumutaţi s-au dus în salarii şi pensii, adică în consum.

România are un deficit comercial record, cel mai mare din Uniunea Europeană.

„De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clientilor si celor care ma urmaresc pe retelele sociale ca vom intra intr-o perioada de sevraj economic

Am explicat ca economia Romaniei a functionat in ultimii 7 ani pe baza de imprumuturi

Am explicat ca economia Romaniei are un model balcanic

Nici macar nu am consumat produse facute in Romania

Daca acesti bani erau investiti in infrastructura: scoli, spitale, fabrici, autostrazi, Romania ar fi devenit model de studiu in cartile de economie

Sevrajul de la ultima criza financiara a inceput in ziua cand Traian Basescu a aparut la TV si a spus ca Romania este in recesiune

In 2008 am platit 120.000 euro sa mergem in team building la schi in Elvetia

In 2009 nu mai aveam bani sa ne platim chiria si utilitatile de la birou