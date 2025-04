Georgescu: România va intra în câteva săptămâni în sevraj

Romania in 2024 a avut un deficit bugetar de 9,3%

2 Romania in 2025 ca si Grecia 2010 , a intrat intr-o spirala economica periculoasa

In fiecare an Romania isi propune sa reduca deficitul bugetar

In 2024 deficitul a fost de 9,3%

In 2023 deficitul a fost de 6,5%

In 2025, conform datelor oficiale publicate ieri, cheltuielile cresc mai repede decat veniturile

Uniunea Europeana nu a lasat Grecia sa intre in faliment

Diferenta este ca Grecia este in zona euro, iar falimentul Greciei era un pericol major pentru euro

Nemtii nu puteau sa o lase sa intre in faliment

Plus ca 3 milioane de nemti merg anual in vacanta in Grecia