Grindeanu e mulțumit de prestația lui Nicușor Dan ca „mediator”

„Cred că preşedintele Nicuşor Dan, din ce am văzut până acum, şi-a înţeles foarte bine postura, poziţia constituţională, aceea de a fi un mediator”, a spus Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă, conform news.ro.

Liderul social-democraților a amintit că Nicușor Dan și-a construit cariera politică prin a concura împotriva PSD. Totuși, Grindeanu consideră că Dan a trecut peste aceste animozități după ce a devenit președinte.

„Preşedintele Nicuşor Dan a fost un adversar politic al PSD-ului, fie că a candidat la alegerile locale, la Primărie, în 2016, de exemplu, a fost învins de Gabi Firea. În 2020 a învins-o domnia sa pe Gabi Firea. Nu a fost candidatul nostru la alegerile prezidenţiale. Nu avem o istorie politică comună cu preşedintele Nicuşor Dan, dar asta nu înseamnă că nu văd că a înţeles foarte bine şi a exprimat acest lucru tot ieri, din ce am văzut în ştiri, şi-a înţeles foarte bine rolul constituţional, acela de a fi mediator”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighetu Marmaţiei.

Totodată, Grindeanu a amintit că Nicușor Dan nu are voie să favorizeze vreun partid politic.

„Nu cred că preşedintele ţării, dacă îşi înţelege rolul, poate să fie ajutorul pentru vreun partid sau altul. Ar încălca legea dacă ar face acest lucru”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Ieri, în interviul acordat de președinte la Europa FM lui Sebastian Zachmann, Nicușor Dan a fost întrebat dacă PSD nu e crizatorul coaliției, termen folosit de Klaus Iohannis în 2021, primul om în stat a precizat: „Este un acord, da, față de care PSD, pe care PSD îl încalcă”.

„Dacă o să-i întrebați pe ei, ei o să spună că o spun public, că nu mai există o situație de colegialitate (…) Nu vreau să merg pe scenarii. Văd că e un conflict între cele două partide mari din coaliție”, a completat Nicușor Dan.

Președintele României a recunoscut faptul că a știut de un plan de înlăturare a lui Ilie Bolojan. „Nu mai țin minte. Dar discuții, nemulțumiri reciproce între partidele astea, PSD și PNL, de multe ori aud”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și de posibilitatea guvernului minoritar. „E posibil să avem un guvern minoritar. Întrebarea este: un guvern va avea nevoie de susținere în Parlament”, a recunoscut Nicușor Dan.

Pe de altă parte, întrebat de discuțiile cu premierul României, președintele a precizat că ceea ce spune șeful Guvernului, de obicei e respectat. „Ilie Bolojan este un om serios, iar ce spune, face”, a completat Nicușor Dan.

Legat de rotativa guvernamentală, președintele României a punctat: „Toate variantele sunt pe masă”.