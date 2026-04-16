Nicușor Dan îi ia apărarea procurorului general Cristina Chiriac: Nu are o problemă de moralitate

Chiriac a fost acuzată de faptul că a blocat dosarul fostului episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, și că a eliminat unele probe care dovedeau abuzurile sexuale ale acestuia.

În studioul Europa FM, președintele Nicușor Dan i-a luat apărarea procurorului general Cristina Chiriac, precizând că „am încredere în doamna Chiriac, nu cred că are o problemă de moralitate”.

Nicușor Dan îi ia apărarea procurorului general Cristina Chiriac

Șeful statului a făcut declarații și cu privire la faptele penale ce l-au vizat pe fostul episcop al Hușilor pe care actualul procuror general al României le-a investigat.

„Au fost două dosare, unul la DNA, de șantaj. Și un dosar la Parchetul Curții de Apel Iași. Este dosaru de abuz asupra minorilor. În dosarul de DNA nu au fost minori și abuzuri. în Dosarul de la DNA a fost un șantaj cu niște filme. Doamna Chiriac nu a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz. Era un act consfințit și nu erau minori. Domnia sa a constatat că se susține șantajul. Că mai mult de atât nu este” a declarat președintele Nicușor Dan.

Problemele din Justiție

Pe de altă parte, șeful statului a reclamat faptul că în sistemul de justiție din România există probleme. De asemenea, consideră faptul că actualii șefi ai marilor parchete trebuie să facă mai mult pentru lupta împotriva corupției.

„Avem o problemă cu sistemul de justiție, cu lupta anticorupție. Aștept ca ei (n. red. șefii numiți de președinte) să dinamizeze activitatea parchetelor pentru că dacă ne uităm din perspectiva cetățeanului vedem că nu se răspunde la așteptări, iar principala problemă e lupta anticorupție” a precizat președintele Nicușor Dan, în direct, la Europa FM.