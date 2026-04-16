Nicușor Dan îi ia apărarea procurorului general Cristina Chiriac: Nu are o problemă de moralitate

Numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general al României de către președintele Nicușor Dan a creat un val de reacții negative în spațiul public. Șeful statului i-a luat însă apărarea.

De Mihai Dima
Sursa FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Prezent în studioul Europa FM, președintele Nicușor Dan consideră că actualul procuror general al României, Cristina Chiriac, nu are o problemă de moralitate, în legătură cu modul în care a fost gestionată ancheta ce l-a vizat pe episcopul Hușilor, Corneliu Bârlădeanu.

Chiriac a fost acuzată de faptul că a blocat dosarul fostului episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, și că a eliminat unele probe care dovedeau abuzurile sexuale ale acestuia.

În studioul Europa FM, președintele Nicușor Dan i-a luat apărarea procurorului general Cristina Chiriac, precizând că „am încredere în doamna Chiriac, nu cred că are o problemă de moralitate”.

Șeful statului a făcut declarații și cu privire la faptele penale ce l-au vizat pe fostul episcop al Hușilor pe care actualul procuror general al României le-a investigat.

„Au fost două dosare, unul la DNA, de șantaj. Și un dosar la Parchetul Curții de Apel Iași. Este dosaru de abuz asupra minorilor. În dosarul de DNA nu au fost minori și abuzuri. în Dosarul de la DNA a fost un șantaj cu niște filme. Doamna Chiriac nu a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz. Era un act consfințit și nu erau minori. Domnia sa a constatat că se susține șantajul. Că mai mult de atât nu este” a declarat președintele Nicușor Dan.

Problemele din Justiție

Pe de altă parte, șeful statului a reclamat faptul că în sistemul de justiție din România există probleme. De asemenea, consideră faptul că actualii șefi ai marilor parchete trebuie să facă mai mult pentru lupta împotriva corupției.

„Avem o problemă cu sistemul de justiție, cu lupta anticorupție. Aștept ca ei (n. red. șefii numiți de președinte) să dinamizeze activitatea parchetelor pentru că dacă ne uităm din perspectiva cetățeanului vedem că nu se răspunde la așteptări, iar principala problemă e lupta anticorupție” a precizat președintele Nicușor Dan, în direct, la Europa FM.

 

 

Distribuie articolul pe:

2 comentarii

  1. au doar procurorii care au avut curajul sa-si reclame sefii, mai ales ca s-au increzut si in presedinte!
    Am mai spus, Constantinescu a fost infrant in 2 ani, Iohanis in 5 ani si Nicusor in 6 luni.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro