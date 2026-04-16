Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere

Scenariul tot mai plauzibil care se conturează după data de 20 aprilie, momentul consultării interne din PSD, este o retragere a miniștrilor PSD din Guvern. Șapte portofolii sunt deținute în prezent de social-democrați. Doar că, potrivit celor doi judecători CCR, retragerea din guvern a social-democraților nu duce automat la căderea Executivului Bolojan. Este doar prima etapă, spun surse din interiorul partidului. Următorul pas va fi o moțiune de cenzură.
Ce spune Constituția
Articolul 85, alin. (3) din Constituție arată că Bolojan nu este obligat să ceară un vot de încredere în Parlament în cazul retragerii miniștrilor PSD. O nouă numire plină de miniștri pe acele portofolii necesită „aprobarea” Parlamentului. Adică o procedură de audiere în comisie și vot în plen, însă aceasta nu duce automat la căderea executivului, indiferent de votul Parlamentului.
„Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru”.
În ce situații își pierde Bolojan scaunul
În scenariul prin care PSD își va retrage cei șapte miniștri, asta nu va duce automat la căderea Guvernului. Mai mult, Guvernul Bolojan poate funcționa cu interimate de câte 45 de zile pe acele ministere. Este opinia unanimă a foștilor judecători CCR, Augustin Zegrean și Petre Lăzăroiu.
„Nu pică guvernul (în cazul unei retrageri a miniștrilor PSD din Guvern – n.red.). Deci primul ministru este demis doar dacă își dă el demisia, dacă moare, dacă este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul mai mult de 45 de zile consecutive, prin retragerea încrederii sau moțiune de cenzură”, explică Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR în perioada 2010-2016, pentru Cotidianul.
În cazul în care Bolojan ar propune miniștri plini pe portofoliile rămase libere, e necesar un vot de aprobare în Parlament. Nici în această situație nu cade guvernul, votul fiind doar unul de aprobare pentru miniștrii respectivi, moment în care premierul poate veni cu alt nume.
„Este situația cealaltă când prin remaniere se schimbă structura politică a guvernului, atunci trebuie ca noii miniștri propuși să treacă prin aprobare parlamentară. Îi cheamă la audieri și îi supune la vot numai pe aceia, nu tot guvernul”, explică Zegrean.
Fost judecător CCR: Bolojan poate funcționa pe interimat la cele 7 portofolii
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, susține că Ilie Bolojan poate funcționa și un an de zile cu miniștri interimari pe locurile lăsate libere de miniștrii PSD.
„Odată ce PSD își retrage miniștrii (…) Bolojan numește miniștri care să le țină locul pe termen limitat de 45 de zile. Constituția nu spune altceva. Din 45 în 45 de zile îi schimbă. Deci poate să lucreze bine mersi în continuare”, susține fostul judecător constituțional, într-o discuție cu Cotidianul.
„El (Ilie Bolojan – n.red.) poate să meargă pe interimat fără probleme și la interimat nu cere voie nimănui. Nu cere aprobare (în Parlament – n.red.). Ca să numească alt ministru în locul celui retras trebuie să ceară aprobarea Parlamentului”.
Și în acest caz guvernul poate funcționa cu puteri depline, adică cu capacitatea juridică de a emite ordonanțe de urgență.
„Rețineți. El merge pe interimat. Nu se duce la aprobare. Cele 45 de zile se prelungesc. Și numește din miniștrii actuali alt ministru interimar și așa mai departe. Este o șmecherie. Se duce și un an de zile așa fără problemă”, adaugă Petre Lăzăroiu.
Planul „jos Bolojan” al PSD
Social-democrații vor face o consultare internă luni, de la ora 17:00, la Parlament, în format hibrid. Aproximativ 5.000 de membri sunt așteptați să se exprime. Întrebarea va fi stabilită într-o ședință a CPN duminică. Surse din interiorul partidului au explicat pentru Cotidianul că va exista o singură întrebare: cu sau fără Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru.
După ce vor acorda un vot în majoritate covârșitoare (aproximativ 90%) pentru debarcarea lui Ilie Bolojan, următorul pas este retragerea celor 7 miniștri ai PSD din Guvern. Cu acest rezultat PSD va forța demisia lui Bolojan.
Cum Ilie Bolojan a anunțat public că nu își va da demisia, într-o emisiune moderată de redactorul-șef Cotidianul, Sebastian Zachmann, la Europa FM, singura cale de a-l demite pe premier este o moțiune de cenzură votată de PSD.
Social-democrații încă analizează dacă depun o moțiune de cenzură proprie sau votează una depusă de AUR, susțin sursele Cotidianul.
Problema e că premierul nu are idei. Dar se gasesc unii care să-i dea.Oricum nu pleca!
Cu 20 de ani în urma șmechereala asta ținea. Se putea continua cu un guvern minoritar.
Nu e cazul în ziua de astăzi. Apele sunt tulburi. Adică sărăcie, inflație,datorii imense.
Se uită că la anul nu se mai poate da vina pe PSD. Sau se poate, și nu știu eu?
Ca să nu uit,nu sunt membru de partid niciunde.
Europa se scufunda din punct de vedere economic, iar ai nostrii palamentari, precum si euro-parlamentarii din tarile membre ale Uniunii ‘danseaza’ si se arata preocupati de soarta tarii/tarilor membre. Ca pe ‘Titanic’…
Ceea ce face PSD e scarbos. Au intrat la putere cu PNL si au decis sa faca cu schimbul in ceea ce priveste functia de prim ministru atunci trebuie sa respecte lucrul asta. Atata timp ca sunt cei doi ani ai PNL-ului atunci PNL-ul decide cine e prim ministru. Ei fac asta ca sa nu dea vina lumea pe ei pentru masurile mai dure luate de guvern. Scarbos.
se pare ca marea ”de deseuri morale” este scoaterea la mezat in criza a perlelor si vinderea pe doi banuti gauriti de Bolojan si Gheorghiu, pt asta au ajuns la guvernare ca sa rineze tara dupa ”pohta” stapanilor ca tot nu-i va intreba nimeni…in interimat vor abuza de tot ce vor putea…Romania sat fara caini…
Pe 20 aprilie PSD isi va trage un glont in cap.
Daca Grinda pune PSD sa semneze motiunea impreuna cu partidul militienilor rezervisti fasc.isti legio AUR, PSD va disparea din politica, nu va mai sta cineva de vorba cu ei in tot UE, SUA, Israel, Rusia, China … Impotriva fasc.ismului a existat un razboi mondial incheiat acum 80 de ani. Gaza si Teheran va scrie pe psd !
Tot acest balamuc pe care il vedem ca se deruleaza in Romania ,este doar o piesa de teatru ,jucata de toate partidele politice ,care vor sa dea impresia romanilor ca se lucreaza ,vorba lui Mircea Dinescu .
Gresiti Domnule, se joaca doar PSD care isi vede castigurile ilicite puse in pericol de masuri de reducere a fraudei.
madam Eugenia Guran, mai uita-te in lume este multa agitatie se schimb idei, energii, valori si tu ii tragi cu ”ilicitul” vezi ca si Bolojan are niste bus-uri ”ciudate”, dar nu-i vremea pt asta cum nu e pt mastile, izoletele lui Catu&Orban…
Foarte multă îndârjire şi înverşunare în direcția diabolizării premierului Ilie Bolojan, de parcă ar fi un dictator sau factotum.
Problema este sau subiectul este (mai corect) programul de guvernare votat de Parlament, anul trecut. Acesta este în cauză. O parte a publicului se revoltă împotriva unui om (şi a partidului care îl susține, în sens mai larg împotriva USR, UDMR, minorități), dar nu a lecturat pânâ la capăt programul de guvernare.
Pe de altă parte, PSD a disperat că pierde alegători spre AUR, şi liderii săi cred că arătându-se bătăioşi, opresc „hemoragia”. Tardiv. PSD nu are niciun plan B. Adică vreun program de guvernare.
Populiştii acuză Guvernul de toate problemele din ultimii 36 de ani (citiți fragmente din propunerea de moțiune a PACE!), un demers ridicol. Să propui ca soluție demiterea guvernului pentru efectele unor decizii vechi de decenii. Când conducea M. Ciolacu sau Ciucă, guvernul, Peia sau Peiu sau Tanasă sau Dungaciu nu erau atât de scandalizați. Oricum alternativa NU are niciun program, plan de guvernare.
Coaliția trebuie menținută, PNL şi Ilie Bolojsn să îşi ducă mandatul la capăt. Altfel PSD nu va mai da niciodată vreun prim ministru.
Pai daca interimatul e 45 zile atunci e 45 zile. Nu poti sa tot „reinoiesti” aceste 45 de zile la nesfarsit ca d-aia e un numar pus in constiutie. Tot felul d interpretari absurde sunt imbratisate de fosti si actuali „judecatori” CCR care vor sa interpreteze orice din orice. Si ei se cred destepti si smekeri. Legea e facuta cu un scop adica asa numitul spirit al legii si contorsionarea ei e un abuz nu e inteligenta.
in doua zile formezi guvernul, 45 de zile sunt un termen de a forma un guvern nu ca-i musai sa stea 45 de zile…
Observ că toate instituțiile se încolonează ordonat și susțin vîrtos distrugerea Romăniei . La toată adunătura de lătrăi obedienți , CCR -ul mai trebuia să se alinieze . Și … toți pentru a stimula creațiile lui Bolojan : înstrăinarea averii statului romăn ( resurse naturale ) , cadouri financiare de multe zeci de miliarde de euro făcute unor țări ,, prietene ,, și către eroica Ucraină , distrugerea economiei ( industrie , sănătate , învățămînt ) , miliarde către industria farmaceutică … și nu în ultimul rînd eliminarea umană – prin înfometare , lipsa asistenței de sănătate și îndatorarea pînă la sufocare . Dacă cineva contestă realizările Guvernului Bolojan , acestea enumerate și poate dovedi contrariul , aștept reacțiile . În rest , se profilează o grupare de crimă organizată la adresa Romăniei . Nu știu dacă acest comentariu va fi publicat , dar , evidențele sunt observate de către toate țările europene și nu numai . Pînă și cei mai amărîți ne pling de milă …
tara haosuui si anarhiei intretinute juridico-politc de cel mai anost si incompetent parlament cand CCR ARE OBLIGATIA DE A PUNE REFERENDUMUL CU 300 MEMBRI PE ORDINEA DE ZI.
Așteptăm cu nerăbdare numirea lui Câțu sau, de ce nu, Orban, la șefia Sgg