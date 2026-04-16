Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere

Scenariul tot mai plauzibil care se conturează după data de 20 aprilie, momentul consultării interne din PSD, este o retragere a miniștrilor PSD din Guvern. Șapte portofolii sunt deținute în prezent de social-democrați. Doar că, potrivit celor doi judecători CCR, retragerea din guvern a social-democraților nu duce automat la căderea Executivului Bolojan. Este doar prima etapă, spun surse din interiorul partidului. Următorul pas va fi o moțiune de cenzură.

Ce spune Constituția

Articolul 85, alin. (3) din Constituție arată că Bolojan nu este obligat să ceară un vot de încredere în Parlament în cazul retragerii miniștrilor PSD. O nouă numire plină de miniștri pe acele portofolii necesită „aprobarea” Parlamentului. Adică o procedură de audiere în comisie și vot în plen, însă aceasta nu duce automat la căderea executivului, indiferent de votul Parlamentului.

„Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru”.

În ce situații își pierde Bolojan scaunul

În scenariul prin care PSD își va retrage cei șapte miniștri, asta nu va duce automat la căderea Guvernului. Mai mult, Guvernul Bolojan poate funcționa cu interimate de câte 45 de zile pe acele ministere. Este opinia unanimă a foștilor judecători CCR, Augustin Zegrean și Petre Lăzăroiu.

„Nu pică guvernul (în cazul unei retrageri a miniștrilor PSD din Guvern – n.red.). Deci primul ministru este demis doar dacă își dă el demisia, dacă moare, dacă este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul mai mult de 45 de zile consecutive, prin retragerea încrederii sau moțiune de cenzură”, explică Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR în perioada 2010-2016, pentru Cotidianul.

În cazul în care Bolojan ar propune miniștri plini pe portofoliile rămase libere, e necesar un vot de aprobare în Parlament. Nici în această situație nu cade guvernul, votul fiind doar unul de aprobare pentru miniștrii respectivi, moment în care premierul poate veni cu alt nume.

„Este situația cealaltă când prin remaniere se schimbă structura politică a guvernului, atunci trebuie ca noii miniștri propuși să treacă prin aprobare parlamentară. Îi cheamă la audieri și îi supune la vot numai pe aceia, nu tot guvernul”, explică Zegrean.

Fost judecător CCR: Bolojan poate funcționa pe interimat la cele 7 portofolii

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, susține că Ilie Bolojan poate funcționa și un an de zile cu miniștri interimari pe locurile lăsate libere de miniștrii PSD.

„Odată ce PSD își retrage miniștrii (…) Bolojan numește miniștri care să le țină locul pe termen limitat de 45 de zile. Constituția nu spune altceva. Din 45 în 45 de zile îi schimbă. Deci poate să lucreze bine mersi în continuare”, susține fostul judecător constituțional, într-o discuție cu Cotidianul.

„El (Ilie Bolojan – n.red.) poate să meargă pe interimat fără probleme și la interimat nu cere voie nimănui. Nu cere aprobare (în Parlament – n.red.). Ca să numească alt ministru în locul celui retras trebuie să ceară aprobarea Parlamentului”.

Și în acest caz guvernul poate funcționa cu puteri depline, adică cu capacitatea juridică de a emite ordonanțe de urgență.

„Rețineți. El merge pe interimat. Nu se duce la aprobare. Cele 45 de zile se prelungesc. Și numește din miniștrii actuali alt ministru interimar și așa mai departe. Este o șmecherie. Se duce și un an de zile așa fără problemă”, adaugă Petre Lăzăroiu.

Planul „jos Bolojan” al PSD

Social-democrații vor face o consultare internă luni, de la ora 17:00, la Parlament, în format hibrid. Aproximativ 5.000 de membri sunt așteptați să se exprime. Întrebarea va fi stabilită într-o ședință a CPN duminică. Surse din interiorul partidului au explicat pentru Cotidianul că va exista o singură întrebare: cu sau fără Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru.

După ce vor acorda un vot în majoritate covârșitoare (aproximativ 90%) pentru debarcarea lui Ilie Bolojan, următorul pas este retragerea celor 7 miniștri ai PSD din Guvern. Cu acest rezultat PSD va forța demisia lui Bolojan.

Cum Ilie Bolojan a anunțat public că nu își va da demisia, într-o emisiune moderată de redactorul-șef Cotidianul, Sebastian Zachmann, la Europa FM, singura cale de a-l demite pe premier este o moțiune de cenzură votată de PSD.

Social-democrații încă analizează dacă depun o moțiune de cenzură proprie sau votează una depusă de AUR, susțin sursele Cotidianul.