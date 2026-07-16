Nicușor Dan dă vina pe Parlament, nu pe ÎCCJ, după decizia Curții Europene de Justiție: „Am rămas într-un vid legislativ”

„Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situație revine Parlamentului”, a precizat inițial președintele Nicușor Dan,

Acesta adăugat că deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt obligatorii si vor fi respectate de către România. Șeful statului a mai spus, întrebat dacă sunt în pericol fondurile europene pentru România din cauza situației din justiție, că „nu se pune această problemă”

Președintele dă vina pe Parlament, nu pe ÎCCJ

Ulterior, în cadrul conferinței de presă de la Muzeul Național de Istorie a României, președintele Nicușor Dan a fost din nou întrebat de ce dă vina pe Parlament pentru decizie CJUE, din moment ce instituția indică direct Înalta Curte de Casație și Justiție ca responsabilă pentru această situație.

„Poziția mea, o repet. A fost o decizie a CCR cu privire la niște articole din Codul Penal, mai precis CCR a declarat neconstituțioanle niște prevederi, și conform Constituției, Parlamentul ar fi trebuit să intervină în 45 de zile, astfel încât să dea o procedura clară pentru acea situație. Parlamentul nu a făcut lucrul acesta. Ca urmare, am rămas într-un vid legislativ.”, afirmă Nicușor Dan.

Șeful statului adaugă faptul că ICCJ a fost chemată să interpreteze situația pe care trebuia să o rezolve Parlamentul.

„A pus în balanță doua principii, inclusiv cel al legii penale mai favorabile. Interpraterea ICCJ a fost infirmată azi sau ieri de CJUE. În momentul in care CJUE infirmă, înseamă că ai interpretat eronat în raport cu ansamblul de norme al dreptului european”, completează președintele.

CJUE sancționează România din cauza prescripției

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat a doua decizie privind prescripția din România, constatând, în esență, că abordarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nu este conformă cu dreptul Uniunii.

Decizia vine în contextul în care, între sistemul judiciar din România și cel european a existat un conflict în ultimii ani, conflict care a dus la o primă decizie a CJUE, pronunțată în 2023.

Justiția din România a închis prin prescripție, de-a lungul timpului, mai multe dosare penale în care au fost acuzați politicieni de la cel mai înalt nivel.

După pronunțarea orală a hotărârii, instanța de la Luxemburg pare să fi decis faptul că prescripția nu se poate aplica faptelor aflate pe rol, ci doar celor judecate definitiv, conform G4Media.

Citește și