Oana Țoiu, la masa lui Rubio, despre extremismul politic

Ministrul român al Afacerilor externe se află într-o vizită în Statele Unite, pentru a celebra 250 de ani de independență și a participa la reuniunea ministerială pentru combaterea terorismului politic, organizată de secretarul de Stat Marco Rubio.

Reuniunea lui Rubio privind extremismul politic, între agenda SUA și rezervele europene

Oana Țoiu va prezenta episoadele din istoria României în care violența politică a fost un instrument al conducerilor totalitare. ”Experiența dureroasă a crimelor și a încarcerărilor politice ne face să susținem astăzi o agendă care vizează prevenția înainte ca violența să capete rădăcini, indiferent de ideologia care propagă violența ca instrument politic”, se arata intr-un comunicat al MAE. Ministrul va include și perspectiva UE în baza Protect EU: Agenda pentru prevenirea și combaterea terorismului și necesitatea unui focus pentru prevenirea radicalizării tinerilor în mediul online.

Reuniunea ministerială pe tema ”recrudescenței terorismului politic” pune clar accentul pe ”terorismul politic de extrema stânga”, așa cum reiese din comunicatul publicat de Departamentul de Stat. Guvernul SUA nu a publicat o listă complete a participanților si nivelul de reprezentare al țărilor participante. Reuniunea a generat controverse în Europa, pentru că administrația SUA pune accentul pe pericolul extremismului de stânga, în vreme ce statele UE au o abordare diferită.

Discuții despre NATO, trupele americane și investițiile SUA în România

Ministrul Afacerilor Externe a avut întrevederi cu membri ai Congresului SUA, între care Steve Daines, președintele Subcomitetului pentru Europa (Comitetul pentru Relații Externe al Senatului SUA), Mike Rogers și Pat Harrington, președinte, respectiv membru al Comitetului pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților; Joe Wilson, Co-președinte al Comisiei Helsinki, din Camera Reprezentanților, Gregory Meeks reprezentant al statului New York şI Kevin Self reprezentant al statului Texas, cu discuții axate pe summit-ul NATO, prezența trupelor SUA pe teritoriul Romaniei, și creșterea investițiilor și parteneriatelor economice, precum și a colaborării companiilor din Ro și SUA.

Mike Rogers a fost unul dintre criticii deciziei administrației Trump de a retrage o parte a contingentului american din România, în toamna anului trecut. Împreună cu omologul său din Senat, Roger Wicker, a criticat lipsa unei coordonări între guvernul SUA și Congres. Reprezentantul Joe Wilson este și membru al grupului Congresului pentru Marea Neagră – Black Sea Caucus – dedicat promovării intereselor de securitate și cooperare în regiune.

România pregătește un program de schimb pentru consilieri ai Congresului SUA

MAE informează că România va găzdui pentru prima dată în toamnă, programul Romania-United States Exchange Program, pentru o delegație de consilieri din Congresul SUA și reprezentanți ai think tankurilor americane, după încheierea în primăvară a acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat.

Vizita ministrului de Externe în SUA a mai inclus și participarea la o masă rotundă la Atlantic Council privind următorii pași după summit-ul NATO de la Ankara și colaborării România – SUA în domeniul economic și de securitate. Oana Țoiu a mai participat la ceremoniile de marcare a prezenței navei-școală „Mircea” în SUA la evenimentele ocazionate de împlinirea a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a SUA, precum și la întâlnirea cu studenții români de la Harvard.