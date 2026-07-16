Ilie Bolojan, după întâlnirea cu sindicatele privind legea salarizării: „PNL va vota forma agreată cu Comisia Europeană”

Liberalii susțin că reforma este necesară pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pentru accesarea fondurilor europene.
La discuțiile desfășurate la sediul central al PNL au participat președintele partidului, Ilie Bolojan, alături de Dragoș Pîslaru, Robert Sighiartău, Gabriela Horga și Raluca Turcan.
Din partea sindicatelor au fost prezenți, printre alții, liderul CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu, precum și reprezentanți ai SANITAS, CNSLR Frăția, FSLI, CSDR, CSN Meridian și Agro Propact.
Reforma salarizării, un proiect asumat prin PNRR
Potrivit unui comunicat al PNL, reprezentanții confederațiilor sindicale și-au prezentat observațiile și propunerile privind proiectul de lege, exprimând preocupările angajaților din sectorul public.
Președintele liberalilor Ilie Bolojan a declarat că „reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon”.
Acesta a precizat că obiectivul noii legi este „construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităților existente”.
PNL va vota varianta agreată cu Comisia Europeană
Totodată, liderul liberalilor a anunțat că „parlamentarii PNL vor vota în Parlament proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană”.
La întrevedere, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat modificările aduse proiectului în urma dialogului instituțional, negocierile purtate cu Comisia Europeană și constrângerile bugetare care au stat la baza elaborării legii, potrivit comunicatului.
PNL afirmă că apreciază dialogul cu partenerii sociali și susține că reformele importante trebuie discutate „în mod responsabil”, astfel încât deciziile adoptate să răspundă interesului general.
9 comentarii
pnl va vota forma legii agreata cu Comisis Europeană !!!
Deci ne spune CE cat salariu sa dam ,ce sa mancam,sa nu consumam apa in gospodarie,sa nu producem nimic,sa importam ,sa ne indatoram si sa falimentam.
Nici Uniunea Sovietică nu era așa de sufocantă!
Deja platim pt ca respiram si producem bioxid de carbon ,care deregleaza clima
O lume nebuna !
Dom’sofer de camion, de ce „PNL va vota forma agreată cu Comisia Europeană” si nu „forma agreată cu Sindicatele din România ?”
Bugetarii fac ce faceau si in urma cu 50 de ani, de ce trebuie sa le creasca mereu salariile si pensiile? Industria a cam falimentat(uzine si fabrici, combinate, santiere navale) , iar in agricultura castigurile sunt mici, fiindca cererea este si ea mai mica( vreo 5 mil. de consumatori au plecat in afara pentru un trai mai bun) si mai sunt si importurile, de unde sa se mai gaseasca bani pt bugetari: din imprumuturi ori taxe si impozite mai mari?
Din privat și-au pierdut locul de muncă circa 50.000 de salariați, de la stat doar câteva sute. Asta înseamnă că salariile la stat încă sunt prea mari și nu vrea nimeni să plece.
Eu credeam că ne spune , că va vota legea care are în vedere interesele naționale și ale românilor
Pe s e d scoate bugetarii in strada prinliderii de sindicat fara sa li se spuna ca in jur de 60% le vor creste salariile, iar la 40% vor raane asa cum sunt.
Daca se mai negociaza mult nu se voteaza nici peste 2 ani. Ùnii vor pierde la salariu, cei care sunt in sindicate mari. O asemenea lege va crea mereu nemultumiri.
Lumea e condusă de bolnavi … ( de putere ) .
PNL voteaza cum i se dicteaza de stapanii lor de la PPE