PRIMA NEWS Motivul pentru care parlamentarii AUR nu au participat la votul din Parlament. Andrei Guşă: „Preşedintele Nicuşor Dan a încălcat spiritul Constituţiei”

„Strategia asta de ceartă dintre PNL şi PSD e una de bun augur ca să acopere opoziţia reală, adică AUR. Nu am fost (n.r. la votul din Parlament) dintr-un motiv foarte simplu: preşedintele Nicuşor Dan a încălcat spiritul Constituţiei şi nu a luat voturile AUR în considerare pentru formarea unui Guvern. Faptul că Nicuşor Dan nu ne-a luat în considerare denotă o încălcare gravă a spiritului Constituţiei”, a spus Andrei Guşă, în cadrul emisiunii „România, de Rîpă”, de la Prima News.

La rândul său, liderul partidului a vorbit astăzi în plen despre „trădători” şi a făcut apel la politicienii cu „coloană vertebrală” să nu voteze Guvernul Niculescu.

„Noi nu suntem trădători, cum sunt alţii care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toţi parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câţiva şi pe la liberali şi o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriţi şi nu votaţi acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populaţiei. Rămâneţi loiali celor care v-au votat. Rămâneţi loiali poporului român”, a spus George Simion, în plen.

Guvernul Niculescu a primit marţi votul de învestitură, cu sprijinul PNL, PSD şi UDMR. Cabinetul propus de Luca Niculescu a trecut cu 280 de voturi „pentru” şi 58 „împotrivă”. La scurt timp după oficializarea rezultatului, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire, iar premierul şi miniştrii au depus jurământul la Palatul Cotroceni. În această seară a avut loc şi prima şedinţă a noului Executiv de la Palatul Victoria.