Luca Niculescu este al 73-lea prim-ministru al României. Despre succesul cabinetului său, presa din Moscova are însă îndoieli.

„La 20 octombrie 2026, Parlamentul României l-a învestit pe Luca Niculescu, în vârstă de 55 de ani, în funcția de prim-ministru. 280 de deputați și senatori au votat în favoarea programului și a componenței Guvernului său, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi. Acest rezultat ar trebui să pună capăt crizei politice care se desfășoară în țară încă din aprilie 2026. Niculescu, care nu este afiliat politic, a devenit al patrulea candidat propus de președintele Nicușor Dan. Încercările anterioare de formare a unui cabinet au eșuat din cauza refuzului principalelor forțe politice de a colabora”, precizează agenția de presă rusă, relatează News.ro.

Critici aduse clasei politice din România

În articolul publicat, jurnaliștii din Moscova descriu întreaga situație politică din România, de la momentul demiterii, prin moțiune de cenzură, a Guvernului Bolojan.

Mai mult, aceștia evidențiază și impactul pe care l-a avut asupra economiei criza politică instalată.

„Din cauza reformelor eșuate din anii trecuți, România a pierdut deja peste 500 de milioane de euro din fondurile acordate de UE, deficitul bugetar în 2025 a fost de 7,9% din PIB, iar ținta pentru 2026 este de 7,6%, în condițiile în care limita permisă de UE este de 3%”, potrivit TASS, notează sursa citată.

Agenția TASS, despre Luca Niculescu

În continuarea materialului de presă, jurnaliștii din Moscova vorbesc despre prim-ministrul Luca Niculescu.

Aceștia amintesc despre viziunea sa prooccidentală, dar și despre faptul că ar putea eșua în a oferi o stabilitate politică la București.

„Niculescu este considerat un „tehnocrat clar și sistematic”, cu o orientare prooccidentală impecabilă. Legătura străbunicului său cu PNL, potrivit lui Niculescu, nu înseamnă o apartenență politică actuală. La 12 octombrie, Niculescu le-a propus liderilor partidelor să încheie un acord politic privind atingerea obiectivelor prioritare ale țării (revizuirea bugetului pentru anul curent şi adoptarea celui pentru anul viitor), întrucât, la începutul anului 2027, agențiile de rating vor emite din nou evaluările privind România şi există riscul de a pierde statutul de țară cu potențial ridicat de investiții”, mai scrie agenția rusă de presă.