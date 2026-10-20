Un tată cu 58 de copii trăiește la limita sărăciei din Afganistan. Bărbatul cere sprijin umanitar pentru familia sa

Bărbatul povestește că fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire.

Mihai Dima
Un tată cu 58 de copii trăiește la limita sărăciei din Afganistan. Bărbatul cere sprijin umanitar pentru familia sa

Mohammad Sadiq, un tată cu 58 de copii, luptă pentru supraviețuire în Afganistan FOTO BBC/Khaama.com

Bărbatul povestește că fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire.

Un bărbat de 57 de ani din Afganistan, tatăl a 58 de copii, a mărturisit cum este să trăiești într-o țară care se confruntă cu sărăcia. De multe ori, copiii săi merg la culcare flămânzi.

Pe numele său Mohammad Sadiq, bărbatul în vârstă de 57 de ani a vorbit pentru BBC despre dificultățile pe care le întâmpină pentru a-și crește copiii. Relatările bărbatului au fost ulterior preluate de agenția de presă Khamma.

Sadiq este angajat al unui centru de vânzări auto, fiind plătit pentru fiecare autovehicul pe care-l vinde. Veniturile pe care le încasează sunt însă insuficiente pentru a avea grijă de familia sa numeroasă.

Tocmai de aceea, copiii săi mai mari muncesc pentru a acoperi nevoile din gospodărie. Unii dintre ei adună hârtie și plastic pentru a le folosi drept combustibil.

Viața unui tată cu 58 de copii

Familia mănâncă doar de două ori pe zi, dimineața și seara. Iarna stau la masă în aceeași cameră, iar vara în curte. Toți membrii familiei dorm înghesuiți. Câte șase sau șapte persoane împart aceeași pătură.

Reporterii BBC au descris și locuința familiei lui Sadiq. Casa nu are uși și ferestre obișnuite, iar câteva perdele foarte lungi și subțiri țin locul ușilor. Într-o singură cameră se gătește, se spală haine și vase, fiind folosită și pe post de toaletă.

Cât despre mersul la școală al copiilor, Sadiq susține că accesul la educație este foarte dificil din cauza lipsei banilor.

Bărbatul a mărturisit că a luat decizia de a avea o familie numeroasă pentru a-i oferi profetului Mahomed cât mai mulți adepți.

Bărbatul are patru soții

Sadiq are în prezent patru soții, iar acestea s-au căsătorit cu el când aveau între 13 și 16 ani. Acesta avea doar 20 de ani când s-a căsătorit prima dată.

Această relatare ridică însă numeroase semne de întrebare cu privire la căsătoriile între minori, dar și asupra riscurilor generate de sarcinile timpurii și repetate.

Toate acestea în condițiile în care, în multe regiuni din Afganistan, accesul la servicii medicale este aproape inexistent.

Bărbatul a recunoscut că nu știe să scrie și să citească. El a făcut apel la guvern și organizațiile umanitare pentru a-l ajuta să-și întrețină familia.

Marea sa dorință este să-și trimită toți copiii la școală și să le asigure zilnic suficiente porții de mâncare.

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7 comentarii

  2. Deh „saracul” adept al lui Allah si-a luat 4 sotii si cu „jaga-jaga” a facut 58 de copii Cam 14,5 de sotie, nu ? Pina sa fie asa „harnic” nu s-a gindit ca le trebuie adapost, educatie si hrana ?Dar ca si in „gradina lui Dumnezeu” , si”gradina lui Allah ” este mare…..Deh asa-i cin mintea-i in stromeleag….

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  3. Bre, sunteți plini de articole care mai de care mai „interesante” de cānd a plecat maestrul Nistorescu! De aia sunteți plini de cititori ca broasca de păr (și comentatori la fel; iar pe cei care mai comentează cu adevărat îi cenzurați!)… De ce credeți că i-ar interesa pe romāni că un afgan analfabet a făcut 50 de copii și n-are cu ce-i crește cānd o sumedenie de romàni au doar unu-doi copii și abia se descurcă? Sunteți total inadecvați, pe alocuri infantili, n-aveți nicio legătură cu jurnalismul și pe deasupra sunteți și înregimentați politic de parcă v-ar plăti Fritz și cu Bolojan! Nu știu cine vă citește inepțiile și din ce trăiți. În mod normal, într-o societate sănătoasă, ați fi tras demult obloanele. Îmi pare sincer rău pentru „Cotidianul care a fost”…

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  4. Ca sa faca atatia copii nu a mai avut timp sa mearga la munca. Acum vrea ajiutor. Lipsa de responsabilitate si obraznicie!

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