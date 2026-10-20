Pe numele său Mohammad Sadiq, bărbatul în vârstă de 57 de ani a vorbit pentru BBC despre dificultățile pe care le întâmpină pentru a-și crește copiii. Relatările bărbatului au fost ulterior preluate de agenția de presă Khamma.

Sadiq este angajat al unui centru de vânzări auto, fiind plătit pentru fiecare autovehicul pe care-l vinde. Veniturile pe care le încasează sunt însă insuficiente pentru a avea grijă de familia sa numeroasă.

Tocmai de aceea, copiii săi mai mari muncesc pentru a acoperi nevoile din gospodărie. Unii dintre ei adună hârtie și plastic pentru a le folosi drept combustibil.

Viața unui tată cu 58 de copii

Familia mănâncă doar de două ori pe zi, dimineața și seara. Iarna stau la masă în aceeași cameră, iar vara în curte. Toți membrii familiei dorm înghesuiți. Câte șase sau șapte persoane împart aceeași pătură.

Reporterii BBC au descris și locuința familiei lui Sadiq. Casa nu are uși și ferestre obișnuite, iar câteva perdele foarte lungi și subțiri țin locul ușilor. Într-o singură cameră se gătește, se spală haine și vase, fiind folosită și pe post de toaletă.

Cât despre mersul la școală al copiilor, Sadiq susține că accesul la educație este foarte dificil din cauza lipsei banilor.

Bărbatul a mărturisit că a luat decizia de a avea o familie numeroasă pentru a-i oferi profetului Mahomed cât mai mulți adepți.

Bărbatul are patru soții

Sadiq are în prezent patru soții, iar acestea s-au căsătorit cu el când aveau între 13 și 16 ani. Acesta avea doar 20 de ani când s-a căsătorit prima dată.

Această relatare ridică însă numeroase semne de întrebare cu privire la căsătoriile între minori, dar și asupra riscurilor generate de sarcinile timpurii și repetate.

Toate acestea în condițiile în care, în multe regiuni din Afganistan, accesul la servicii medicale este aproape inexistent.

Bărbatul a recunoscut că nu știe să scrie și să citească. El a făcut apel la guvern și organizațiile umanitare pentru a-l ajuta să-și întrețină familia.

Marea sa dorință este să-și trimită toți copiii la școală și să le asigure zilnic suficiente porții de mâncare.