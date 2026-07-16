Ucraina: Fractura dintre tehnocrați și generali scoate lumea în stradă

În Kiev și în mai multe orașe din Ucraina au loc acţiuni de susţinere a ministrului ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, eliberat din funcţie miercuri de preşedintele Volodimir Zelenski, relatează Ukrainska Pravd, citată de News.ro.

”Nu atingeți ce funcționează”, ”Lăsaţi-l în pace pe Fedorov”

Protestatarii ţin pancarte pe care scrie „Fedorov – ministru al apărării”, „Pentru ce? „, „Nu atingeţi ce funcţionează”, „Lăsaţi-l în pace pe Fedorov”, „Daţi-ni-l înapoi pe Fedorov”, „Puterea este încă la popor”. De asemenea, cetăţenii scandează „Ruşine” şi „Fedorov – ministru al apărării”. Potrivit postului public de televiziune Suspilne, acţiuni similare au loc şi în provincie.

Fedorov are mulți susținători în Ucraina, însă a avut mulți critici acolo unde trebuia să fie acceptat ca lider – în Ministerul Apărării. Fedorov ar fi intrat în conflict cu comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski şi aşa se explică mişcarea preşedintelui.

Ruptura dintre Ministerul Apărării și conducerea militară

Disputa nu este vizibilă doar în strada. Potrivit unui parlamentar ucrainean, Zelenski a justificat demiterea lui Fedorov invocând o ruptură între Ministerul Apărării și conducerea militară a Ucrainei. El a spus că și conducerea militară avea nevoie să fie ”resetată” și a sugerat că, în cele din urmă, demiterea lui Sîrski ar putea fi luată în calcul, a declarat sursa. ”Este un răspuns absurd. Dacă el considera că și conducerea militară avea nevoie de o resetare, atunci de ce l-a demis pe ministrul apărării?”, a declarat parlamentarul pentru Kyiv Independent.

Un conflict între un tehnocrat și un general post-sovietic

Iurii Hudîmenko, un veteran cunoscut și președintele Consiliului Public Anticorupție din cadrul Ministerului Apărării, a declarat că cei doi oameni abordează problemele din ”perspective fundamental diferite”, într-un interviu acordat pe 17 iunie. ”Acesta este un conflict între un tânăr tehnocrat și un general format într-o școală militară în mare parte post-sovietică”, a spus Hudîmenko. ”Zelenski îl alege pe Klymenko pentru că acesta nu are ambiția de a deveni popular și nu intenționează să lupte împotriva generalilor post-sovietici. Este 100% o persoană de care Zelenski are nevoie în această funcție”, spune un deputat din opoziție, citat de Kyiv Independent.

Fedorov își apără bilanțul: digitalizare, reforme și economii de milioane

Fedorov este un tânăr antreprenor de succes axat pe social media și a fost șeful campaniei online a lui Volodimir Zelenski pentru alegerile din 2019. Ulterior a fost numit ministru pentru Transformare Digitală. De la acest minister a trecut la Apărare, la începutul acestui an. Fedorov era ultimul ministru care a deținut portofolii în toate guvernele Ucrainei de după alegerea președintelui Zelenski.

Decizia demiterii lui Fedorov a fost luată în urma unei întâlniri a președintelui cu conducerea armatei, pe 15 iulie. Semnalele au fost date și de absența lui Fedorov la de la Summitul NATO de la Ankara, acolo unde a fost însă prezent premierul desemnat al Ucrainei Seghei Korîțki.

Fedorov a confirmat că a fost demis și a prezentat pe contul sau social media 20 de realizări la Ministerul Apararii. Printre ele se numără și oprirea accesului forțelor ruse la sistemul Starlink, în urma discuțiilor dintre Fedorov și Elon Musk. Fedorov vorbește și despre campania împotriva logisticii armatei ruse din Crimeea. Dar și despre ”o nepopulară, dar extrem de importantă” reformă militară. Fedorov s-a remarcat și prin transformarea sistemului de evidență a statului și a serviciilor publice pentru cetățeni. De la birocrația de tip sovietic, la platforme digitale personale care permit gestionarea online a unor servicii precum plata utilităților, înregistrarea nașterilor, accesul la dosare medicale, deschiderea unei afaceri sau reînnoirea permisului de conducere. Aceasta transformare a facilitat și actualizarea registrelor cu tinerii ucraineni încorporabil.

Lupta anticorupție din Apărare, cu detectorul de minciuni

Ca ministru al Apărării, Fedorov a introdus testul cu detectorul de minciuni pentru contractorii Armatei Ucrainene care ar urma să obțină contracte de milioane de dolari. ”O sumă colosală va fi economisită datorită faptului că pur și simplu am început să combatem corupția din cadrul Ministerului Apărării și să transferăm totul către licitații, către reguli de joc transparente”, a declarat Fedorov, citat de Kyiv Post. ”Am economisit între 16 și 20% la achiziții; când am lansat o licitație competitivă pentru obuze de artilerie de 155 mm, economia a fost de peste 100 de milioane de dolari pentru un singur contract”. Testul poligraf a fost introdus si pentru angajații ministerului. Fedorov a făcut un audit al brigăzilor armatei Ucrainei și a descoperit cheltuieli in exces de circa 7 miliarde de dolari.

”O greșeală fatală”

”Numirea lui Fedorov la Ministerul Apărării a fost una dintre cele mai înțelepte decizii pe care le-a luat președintele. Demiterea lui Fedorov va fi una dintre cele mai mari greșeli ale sale. O greșeală fatală… ne va costa scump”, a declarat Maria Berlinska, o cunoscută voluntară ucraineană, citată de Politico. Susținătorii lui au ieșit în stradă pentru a protesta, pe 15 iulie.

Generalul Klîmenko, soluția lui Zelenski

Însă Fediorov a avut și critici, iar cei mai puternici au fost generalii din armată, deranjați de stilul său de conducere la Ministerul Apărării. Succesorul său la Apărare va fi un general de politie, Igor Klîmenko, fost comandant al Poliției și apoi ministru interimar de Interne.

Prea mult PR, prea puțină experiență militară

Presa ucraineana citeaza un articol recent publicat de The Economist care arata ca Fedorov a intrat in conflict cu comandantul Armatei, generalul Oleksandr Sîrskîi. Criticii spun ca reformele lui Fedorov nu sunt decât o „reîmpachetare pentru PR” a unor procese care erau deja în curs. A fost criticat si pentru concentrarea excesivă asupra tehnologiei și pe transformarea războiului într-un ”joc”. I-a fost reproșată lipsa de experiență militară. ”Ați zbura cu un avion dacă ați ști că pilotul este, de fapt, un mic comerciant?”, întreabă un general ucrainean. ”Mișa a promis multe și până acum nu și-a îndeplinit promisiunile ambițioase”, a declarat, pentru Politico, un oficial ucrainean de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului. ”Și nu vrea să audă critici obiective. Este puțin autoritar”.