La bordul navei polare britanice RSS Sir David Attenborough se află aproximativ 80 de cercetători și membri ai echipajului, notează Reuters.

Misiunea are ca obiectiv studierea zonei în care ghețarii Groenlandei intră în contact cu oceanul, una dintre cele mai puțin înțelese regiuni ale sistemului climatic al planetei.

Proiect de 20 de milioane de lire sterline

Expediția face parte din programul GIANT (Greenland Ice Sheet to Atlantic Tipping Points), finanțat cu 20 de milioane de lire sterline de Agenția britanică pentru Cercetare și Inovare Avansată (ARIA).

Cercetătorii încearcă să determine cu mai mare precizie ritmul în care se topește calota Groenlandei în zonele de contact cu apa oceanică.

Datele obținute vor contribui la îmbunătățirea modelelor climatice și la înțelegerea efectelor pe termen lung ale încălzirii globale.

Impact asupra curenților oceanici și climei Europei

Unul dintre principalele obiective ale misiunii este evaluarea modului în care apa dulce provenită din topirea ghețarilor influențează Circulația Meridională Atlantică (AMOC), sistemul de curenți oceanici care transportă apă caldă spre Europa și contribuie la menținerea unui climat relativ temperat pe continent.

O eventuală slăbire a acestui sistem ar putea avea consecințe majore, inclusiv intensificarea fenomenelor meteorologice extreme, modificarea regimului precipitațiilor și creșterea nivelului mărilor în diferite regiuni ale lumii.

Tehnologie de ultimă oră

Pentru colectarea datelor, echipa va utiliza drone aeriene, vehicule autonome de suprafață și submarine robotizate capabile să opereze în zone greu accesibile sau imposibil de explorat de oameni.

Printre echipamentele folosite se numără și celebrul submarin autonom „Boaty McBoatface”, devenit cunoscut la nivel mondial după ce numele său a fost ales în urma unui vot online.

Vehiculul subacvatic va coborî până la adâncimi de aproximativ 1.500 de metri în apropierea fronturilor glaciare pentru a cartografia structura ascunsă a gheții și pentru a colecta informații fără precedent despre interacțiunea dintre ghețari și ocean.

„Va colecta o cantitate uriașă de date care, practic, nu au mai fost măsurate niciodată”, a declarat Sam Smith, inginer de operațiuni la National Oceanography Centre.

Date esențiale pentru modelele climatice viitoare

Coordonatoarea expediției, geofizicianul marin Kelly Hogan, a subliniat că episoadele recente de căldură extremă au demonstrat cât de sensibil este sistemul climatic și cât de importantă este înțelegerea mecanismelor care îl influențează.

La rândul său, căpitanul navei, Matt Neill, a declarat că a observat în ultimii ani o retragere accelerată a ghețarilor din regiunile polare.

„Mulți dintre ghețari se retrag foarte repede, mult mai rapid decât și-ar imagina majoritatea oamenilor. Într-o perioadă atât de dinamică, este esențial să colectăm date și să îmbunătățim modelele climatice”, a spus acesta.

Informațiile obținute în timpul expediției vor fi integrate în modele climatice de nouă generație și într-un sistem de avertizare timpurie menit să monitorizeze accelerarea topirii ghețarilor și efectele acesteia asupra mediului global.

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