Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Alexandru Muraru, după ce acesta l-a acuzat că ține partea PSD: „La vârsta adultă, exaltarea nu este bună”

„Răspunsul meu este că, la vârsta adultă, exaltarea nu este bună, mai ales cand vorbești în numele unei categorii de oameni care ți-au dat mandat”, a afirmat președintele Nicușor Dan, întrebat cum răspunde acuzațiilor lansate de liderul PNL de la Iași, Alexandru Muraru.

Șeful statului a vorbit în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Muzeul de Istorie, cu ocazia expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, despre formarea noului guvern, decizia CJUE cu privire al justiția din România, precum și despre relația cu SUA.

Muraru: „PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui”

Răspunsul ironic al președintelui Nicușor Dan vine după ce Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, a susținut că propunerile precedente de premier „au fost propuse, validate ori întâmpinate cu entuziasm de PSD”.

„Eugen Tomac, Adrian Veștea și alte variante apărute în ultimele săptămâni au fost aplaudate înainte de toate de Sorin Grindeanu și de liderii PSD. Coincidență? Cu greu poate fi numită astfel. Pentru prima dată în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României. Se conturează un binom politic toxic, în care sunt promovate nominalizări fără susținere parlamentară și sunt încurajate tentative de destabilizare și lovituri de palat în partidele politice”, afirmă acesta.

Vicepreședintele PNL a precizat că liberalii nu vor accepta să voteze în Parlament un premier tehnocrat, așa cum a vrut șeful statului, și nici pe Sorin Grindeanu, președintele PSD.

„Să înceteze seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică”

„Îi solicităm președintelui României să înceteze seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică. Constituția nu transformă șeful statului într-un actor care inventează majorități parlamentare. Rolul său este să desemneze un candidat care are șanse reale să obțină sprijinul Parlamentului, nu să forțeze scenarii fără susținere”, spune Muraru.

Liberalul a afirmat că există două variante de premier pentru un nou Guvern: una susținută de PNL, USR și UDMR, adică Siegfried Mureșan, și cealaltă susținută de PSD, adică Sorin Grindeanu. „În spiritul Constituției, alegerea trebuie făcută între aceste variante, nu prin apariția unor noi nume scoase din pălărie”, a explicat vicepreședintele liberal.

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