Un lider PNL îl somează pe Nicușor Dan să desemneze un premier propus de partide: „România nu are nevoie de experimente politice impuse de la Cotroceni”

„Pentru prima dată în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României. Se conturează un binom politic toxic”.

Alex Tudor - senior editor
Un lider PNL îl somează pe Nicușor Dan să desemneze un premier propus de partide: „România nu are nevoie de experimente politice impuse de la Cotroceni”

FOTO: Administrația Prezidențială

„Pentru prima dată în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României. Se conturează un binom politic toxic”.

Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, a transmis miercuri un mesaj tranșant pentru președintele Nicușor Dan. Acesta precizează că PNL îi solicită șefului statului să înceteze să mai desemneze premieri care nu au fost propuși de nicio formațiune politică. Totodată, acesta a numit acțiunile de până acum ale lui Nicușor Dan „experimente politice”.

„România are nevoie de stabilitate, de respectarea regulilor democratice și de un guvern care să aibă o majoritate parlamentară reală, nu de experimente politice impuse de la Cotroceni. Poziția Partidului Național Liberal este clară: vom vota doar un guvern PNL–USR–UDMR, condus de Siegfried Mureșan.

Aceasta este propunerea unei majorități politice asumate și singura care oferă o direcție coerentă pentru România. Îi solicităm președintelui României să înceteze seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică. Constituția nu transformă șeful statului într-un actor care inventează majorități parlamentare”, a precizat Alexandru Muraru.

„Toate numele desemnate până acum sau vehiculate în spațiul public au avut un lucru în comun: au fost propuse, validate ori întâmpinate cu entuziasm de PSD”

Acesta a mai adăugat că rolul președintelui este să desemneze un candidat care are șanse reale să obțină sprijinul Parlamentului, „nu să forțeze scenarii fără susținere”.

„Astăzi există două propuneri clare: una susținută de PNL, USR și UDMR, iar cealaltă susținută de PSD. În spiritul Constituției, alegerea trebuie făcută între aceste variante, nu prin apariția unor noi nume scoase din pălărie. Mai mult, chiar președintele a afirmat, în momentul desemnării lui Eugen Tomac, că premierul desemnat este cel care trebuie să construiască o majoritate parlamentară. Același principiu trebuie respectat și acum.

Dacă va fi desemnat un candidat fără susținere, indiferent că se numește Sorin Grindeanu sau altfel, iar acesta nu obține votul Parlamentului, Constituția oferă o soluție firească: alegerile anticipate. Există însă un fapt pe care românii îl observă tot mai clar. Toate numele desemnate până acum sau vehiculate în spațiul public au avut un lucru în comun: au fost propuse, validate ori întâmpinate cu entuziasm de PSD”, a declarat Alexandru Muraru.

„PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României”

Mai exact, acesta susține că „Eugen Tomac, Adrian Veștea și alte variante apărute în ultimele săptămâni au fost aplaudate înainte de toate de Sorin Grindeanu și de liderii PSD”.

Liderul PNL a ținut să critice și relația dintre PSD și Nicușor Dan.

„Pentru prima dată în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României. Se conturează un binom politic toxic, în care sunt promovate nominalizări fără susținere parlamentară și sunt încurajate tentative de destabilizare și lovituri de palat în partidele politice.

Românii nu pot fi păcăliți. Ei văd cine aplaudă fiecare nominalizare și înțeleg foarte bine cui folosesc aceste jocuri de culise. România nu are nevoie de combinații politice negociate în spatele ușilor închise. Are nevoie de respect pentru votul cetățenilor, pentru Parlament și pentru Constituție”, a precizat Alexandru Muraru.

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