Șeful PSD Sorin Grindeanu a vorbit la Radio România Actualități despre posibilitatea ca PSD să depună o moțiune de cenzură prin care să își dărâme propriul guvern, în frunte cu premierul Ilie Bolojan.

„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”, a spus liderul PSD, conform news.ro.

Totodată, Sorin Grindeanu nu a negat că PSD ar putea vota o moțiune AUR împotriva premierului Bolojan.

„E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit iar de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a mai spus Grindeanu.

„Sunt majorități în Parlament și fără PSD”

Sorin Grindeanu a vorbit la RRA, conform news.ro, și despre posibile majorități pentru un nou Executiv. Acesta a amintit că ar putea exista și o majoritate care nu include PSD.

„Noi avem, dacă luăm şi redistribuirile, undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliţie şi se face o majoritate unde doresc să fie şi PSD, avem această condiţie (n.r. debarcarea lui Bolojan). Dacă nu, sunt liberi să-şi facă alte majorităţi”, a spus Grindeanu.

Totodată, șeful PSD a salutat inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza negocieri la Cotroceni.

„Salut această etapă. Eu v-am spus şi ieri şi alaltăieri că e un pas necesar. Urmare a acestor consultări de la Cotroceni, probabil se va ajunge la un prim tablou. Fiecare din partide va veni şi va spune care e viziunea fiecăruia. După care, dacă nu se ajunge sau nu se găseşte o soluţie care să fie acceptată de aceste partide, atunci Partidul Social Democrat, aşa cum am anunţat, îşi trage reprezentanţii din guvern. Ceea ce înseamnă că avem un guvern care nu mai are o majoritate în Parlament, ceea ce se traduce printr-un guvern minoritar. Nu e prima data când s-a întâmplat acest lucru.

În 45 de zile, aşa cum a fost şi în trecut, de mai multe ori, premierul Ilie Bolojaan, dacă nu, demisionează şi nu există vreo moţiune de cenzură, în acest interval, care să fi trecut prin Parlament, trebuie să vină să-şi testeze această nouă coaliţie, care e fără PSD. Dacă acea coaliţie sau această formulă guvernamentală va avea majoritate, guvernul va continua. Dacă nu, guvernul se consideră picat”, a arătat Grindeanu.

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor: guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.