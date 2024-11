Guardiola şi-a prelungit contractul cu Manchester City!

Spaniolul Pep Guardiola, unul dintre cei mai influenţi şi mai titraţi antrenori ai secolului XXI, şi-a prelungit cu doi ani, până în 2027, contractul cu echipa de fotbal Manchester City, a anunţat joi seara campioana en titre a Angliei.

În vârstă de 53 de ani, Guardiola a sosit în 2016 pe Etihad Stadium, conducându-i pe „cetăţeni” la câştigarea a şase titluri în Premier League, ultimul dintre ele în sezonul trecut.

Cu tehnicianul spaniol la timonă, Manchester City a reuşit să cucerească prima Ligă a Campionilor din istoria sa, în sezonul 2022-2023, două Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii engleze, Cupa Mondială a Cluburilor şi Supercupa Europei.

În total, fostul antrenor al echipelor FC Barcelona (2008-2012) şi Bayern Munchen (2013-2016) a câştigat cincisprezece trofee majore în opt sezoane alături Manchester City, club patronat de şeicul Mansour din Emiratele Arabe Unite.

„Acesta este al nouălea sezon al meu aici. Am trăit atât de multe momente extraordinare împreună. Am un sentiment foarte special pentru acest club de fotbal. Iată de ce sunt foarte bucuros să rămân încă două sezoane… Am tot ce şi-ar putea dori un manager şi apreciez enorm. Sper să putem adăuga mai multe trofee la cele pe care le-am câştigat deja. Aceasta va fi prioritatea mea”, a precizat Guardiola într-un comunicat difuzat de Manchester City.