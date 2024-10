Hagi, umilit. „Poate nu o să mai fiu…”

Gică Hagi spune că ar putea renunța la poziția de manager tehnic în cadrul clubului în care este și acționar.

Anunțul a fost făcut după ce Farul Constanța a fost învinsă cu 5-0 de Rapid, luni seara, în Giulești.

„„Tot ce a făcut Rapidul a făcut foarte bine. Am venit să spun cât mai puțin. Am petrecut clipe foarte bune la Farul, dar se pare că am ajuns într-un punct în care nu mai facem ce trebuie.

E o situația grea, trebuie să ne gândim, să tragem concluzii și să schimbăm lucrurile. Legat de meci, eu pot să vorbesc doar de prima repriză. Nu am înțeles ce joc avem, ce pregătim. E clar că adversarul joacă și cred că ne-au dominat, au făcut un meci mare și noi nu am putut.

Nu le-am zis nimic. E realitatea, în fotbal n-ai ce să faci. Ori ești cel mai bun și cel mai frumos, cum am fost noi o perioadă, ori în halul ăsta cum am ajuns. Am trăit clipe pe care nu și le dorește niciun jucător. Toți suntem de vină, vedem dacă vom merge înainte. Avem o seară să reflectăm și vedem ce vom face.

Sunt multe pe care aș putea să le zic la cald. Cred că cea mai mare problemă la Farul e că a ieșit campioană. Cred că suntem prea sus, nu mai suntem realiști și cu picioarele pe pământ. Fotbalul te pedepsește. N-am înțeles în seara asta, nici două pase, numai pase lungi. Defensiv, noi n-am recuperat de două ori.

Toți suntem într-o evaluarea, jucătorii, staff-ul, eu. Avem o problemă în momentul de față. Cine va rămâne trebuie să lupte pentru Farul, trebuie să schimbăm totul. În fotbal totul durează o zi, iar de mâine trebuie să o luăm de la capăt. Ne așteaptă un sezon foarte greu.

Poate nu o să mai fiu pe bancă, vedem. Vedem cine va rămâne. Cine vrea să mai fie aici, pentru că poate unii nu mai vor”, a declarat Gică Hagi, citat de .

Rezultatele giuleștenilor au lăsat de dorit în noul sezon, însă situația s-a schimbat luni seară, când „alb-vișinii” au obținut cel mai clar succes din acest start de campionat și totodată primul pe teren propriu, 5-0 cu Farul Constanța.

Cu această victorie, Rapid a urcat pe 10 în Superligă și are 16 puncte după 13 runde. În schimb, Farul este pe 14, cu 13 puncte.