Halep, interviu după retragere. ”Am avut o nebunie pe teren„

Cum ar vrea să fie ținută minte Simona Halep? Poate când trântea racheta sau că se certa cu echipa?

Întrebată despre aceste lucruri, fosta sportivă spune că ar vrea să fie ţinută în primul rând minte pentru că a fost ambiţioasă, dar şi pentru că a avut o oarecare nebunie pe teren.

„Cum şă-şi aducă aminte lumea de mine? Aşa cum am fost. Nici nu aş şti ce să spun…ca o fire ambiţioasă, care nu a cedat când i-a fost greu. O fire cărea nu i-a fost frică de succes, am acceptat şi am primit tot ce a venit. Eu consider că am avut o nebunie pe teren care m-a ajutat.

Să mă ţină minte şi cu trântitul rachetei, cu tot ce am spus despre mine pe teren, cu faptul că mă certam uneori cu echipa”, a spus Simona în emisiunea Aşii Tenisului, de la Digisport.

Am avut momente când mi-am făcut singură rău pe teren, dar bine că am trecut peste ele, am învăţat din ele, mai spune Simona Halep.

Rezervată când vine vorba de sfaturi, admite că suntem diferiți, dar și că susținerea este un factor important, iar fără muncă nu se poate.

”E greu să dau sfaturi copiilor, ce a mers la mine, poate nu merge la alţii. Părinţii trebuie să-i susţină mereu, eu nu am fost condiţionată de eşec sau victorie. Talentul, disciplina şi seriozitatea sunt importante. Şi muncă, multă muncă”, a declarat Halep

Simona Halep, 33 de ani, a anunţat pe 4 februarie că se retrage din tenisul profesionist.

Sportiva din Constanţa a lăsat în urmă un palmares impresionant – 24 de trofee, dintre care două de Grand Slam şi 64 de săptămâni ca lider WTA.