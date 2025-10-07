Haos în avion. Un mort și o gravidă cu probleme

A fost haos la bordul unui zbor British Airways care zbura de la Londra spre Abuja (Nigeria), după ce un șef militar în retragere a murit, provocând o aterizare de urgență. De asemenea, o pasageră însărcinată a suferit și ea un episod medical în timpul haosului.

Potrivit presei nigeriene, bărbatul – care era vice-șef al forțelor aeriene în retragere – fusese în Marea Britanie pentru a fi tratat de cancer și se întorcea în țara sa natală.

Aterizarea de urgență a provocat haos și panică în rândul pasagerilor, ducând, se pare, la un episod medical al unei femei însărcinate.

Nu au fost furnizate alte informații despre femeie, iar starea ei rămâne neclară.

Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor pentru perturbări, iar un nou zbor a fost programat mai târziu în cursul zilei, aterizarea fiind în capitala nigeriană în jurul orei 17:45.