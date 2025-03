Horațiu Potra s-a dat din nou în stambă

Horațiu Potra, care e dat ăn urmărire, a transmis un mesaj instigator pe un grup online al apropiaților săi, după ce BEC i-a respins candidatura lui Călin Georgescu.

Mergeți la Bucuresti, cu parul, furca, coasa si toporul, îndeamnă el.

„Lovitura de stat din partea globalistiilor continua!!! Acum trebuie ca toata Romania sa fiarba! Cum am spus, cu hotii acestia nu rezolvi nimic! Au furat timp de 35 ani, si vor fura in continuare daca nu facem nimic!!! Stiu ca si aici pe grup sunt turnatori, dar nu mai conteaza, si ei vor fi in aceeasi oala ca noi toti.

Voi astia care ati luptat in Congo, aratati ca sunteti intradevar hotarati pentru a apara democratia, prin orice mijloc!!! Sunati-va colegii, prietenii si la lupta baieti !!! Aici luptam pentru tara noastra, nu pentru alta tara!!! Voi veti fi viitorul corp democratic al armatei Romane!

Daca noi nu suntem capabili sa facem ceva, cine va face ? Iesiti fiecare in orasele voastre, mergeti la Bucuresti, cu parul, furca, coasa si toporul. Cei care au arme sa iasa cu armele, ca altfel noi si copii nostri vom muri pe front in Ukraina pentru gloria hotiilor !!!”, este mesajul mercenarului.