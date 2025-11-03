Hoții de la Luvru, niște părinți amatori

De Rami Cristescu
Hoții de la Luvru, niște părinți amatori

Jaful de la Luvru este puțin probabil să fi fost făcut de oameni cu experiență și conexiuni în crimă organizată, spune procuroarea Parisului.

Procoarea Parisului, Laure Beccuau, spune că jaful a fost cel mai probabil executat de niște infractori mici. Ea spune că suspecții sunt un cuplu.

„Aceasta nu este chiar delincvența obișnuită… dar este un tip de delincvență pe care, în general, nu îl asociem cu eșaloanele superioare ale crimei organizate”, a spus Beccuau, conform The Guardian. Procuroarea îi descrie pe suspecți drept niște oameni obișnuiți, din unul dintre cele mai sărace cartiere ale Parisului.

Sâmbătă, două persoane au fost arestate după ce ADN al acestora a fost găsit în liftul folosit pentru realizarea jafului. Suspecții sunt un bărbat de 37 de ani și o femeie în vârstă de 38 de ani. Bărbatul este acuzat de furt organizat și complot, în timp ce partenera sa este inculpată pentru complicitate la furt organizat și complot. Suspecții au negat capetele de acuzare.

În sala in care s-a dat spargerea erau păstrate bijuterii din coroana Franței. Hoții aveau drujbe electrice mici cu care au spart geamurile, după ce, cu ajutorul unei scări extensibile mecanice au ajuns pe un balcon. Ar fi furat nouă bijuterii și au scăpat cu un scuter. Imediat după jaf, Ministrul Culturii Rachida Dati a spus despre hoți că „par foarte experimentați”.

În această speță au fost făcute mai multe arestări. Detectivii care investighează jaful susțin că ar putea fi vorba despre „o treabă din interior”.

