Ilie Bolojan și Rareș Bogdan apar într-un dosar de trafic de influență – SURSE

Bogos ar fi reușit să ajungă cu demersurile sale „până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, spun surse din justiție pentru Cotidianul. În interceptări, Fănel Bogos susține că urma să se vadă cu premierul Bolojan, întâlnire intermediată de liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Fănel Bogos este un om de afaceri în industria de producție avicolă. Acesta este cercetat și pentru uciderea unui cal.

Bolojan ar fi vorbit 4 ore cu Bogos

„Marți m-a chemat Bolojan la el, din partea unui domn Barbu. Ne-ntâlnim sigur”, spunea Bogos.

Dosarul arată cum Bogos ar fi vorbit cu Laura Iusein, căreia i-a oferit 500.000 de euro pentru a rezolva problema. Fănel Bogus s-ar fi întâlnit cu prim-ministrul României la sediul PNL, unde ar fi discutat pentru 4 ore. Intermedierea întâlnirii cu Bolojan l-ar fi costat 1,5 milioane de euro.

Premierul a refuzat să îi facă jocul lui Bogos

„Pentru că a mers la Bolojan și a mers direct.. degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost… pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag!”, sunt alte interceptări din dosar.

Rareș Bogdan apare și el în dosar. Europarlamentarul ar fi fost contactat de fostul general SIE, Nicolae Iana. Generalul în rezervă i-a propus o întrevedere „„într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”. Iana voia să-l introducă pe Bogdan unor tineri, pe care să-i introducă „într-un sistem relațional de influență”.

Europarlamentarul l-ar fi contactat ulterior pe directorul DSVSA Vaslui pentru a se interesa „pentru niște prieteni din SIE”.