Fost general SIE, în atenția DNA

Aceștia ar fi avut ca scop schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare a județului Vaslui, scrie G4Media. Știripesurse spune că ancheta ar fi pornit de la faptul că Bogos ar fi încercat să vândă în continuare pui infectați, deși DSVSA găsise salmonela la animale.

În dosar mai apare și numele afaceristului Cristian Bălan. Acesta mai este vizat de dosarul „Mită de 22 de milioane de euro pentru dufy-free-uri”.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac percheziții într-un dosar de mită, șantaj și trafic de influență. Acțiunile se desfășoară pe parcursul zilei de miercuri și au loc în București, dar și în județele Timiș, Hunedoara, Dolj, Prahova, Ilfov, Iași și Vaslui.

Zece persoane sunt vizate de acest dosar. Aceștia sunt cercetați pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, trafic de influență, șantaj și dare de mită.

În total, vor fi efectuate 23 de descinderi. Serviciul Teritorial din Iași al DNA se ocupă de audieri.