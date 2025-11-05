Cine e milionarul din dosarul generalului SIE. Ar fi omorât cu brutalitate un cal

Miercuri, procurorii au făcut percheziții în 23 de locații în dosarul care îi vizează și pe un fost general SIE și un fost procuror militar. Fănel Bogos este medic veterinar și proprietarul companiei Vanbet, unul dintre cei mai mari producător agricoli din industria românească.

Fănel Bogos e acuzat că a omorât un cal

Medicul veterinar a fost reținut în 22 octombrie de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui. Omul de afaceri ar fi înjunghiat un cal repetat, până a omorât animalul. Legal, infracțiunea este încadrată la „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, scrie Veterinarul. Fănel Bogos ar fi acum în libertate, asupra lui fiind aplicată măsura de control judiciar, transmite Vremea Nouă.

Uciderea brutală a calului ar fi avut loc în curtea proprie, în 2024. „Bogos ar fi imobilizat un cal și i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect înțepător, provocând moartea animalului”, explică Veterinarul. Polițiștii l-au arestat pe omul de afaceri după ce au văzut o filmare cu incidentul.

„Imaginile sunt de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit”, au spus mai mulți polițiști sub anonimat pentru Hotnews.

Infracțiunea de „ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept” este pedepsită cu închisoare între 2 și 7 ani. Mai mult, i se poate impune și o interdicție pentru deținerea de animale, valabilă între 1 și 15 ani.

Bogos este certat cu caii

Anul trecut, Vremea Nouă publica un videoclip în care Fănel Bogos era atacat în propria curte de un cal. Animalul îl lovește cu copitele din față, iar omul de afaceri rămâne întins pe gazon, după lovitură.

Firma Vanbet a construit fără autorizație

Tot anul acesta, Bogos a început să construiască o stație de strângere a mizeriei produsă de păsările afacerilor acestuia. Acesta a solicitat avizul de mediu, dar nu a așteptat să-l și primească. Acesta a încasat o amendă de 100.000 de lei și a fost obligat să-și dărâme construcția, scrie Vremea Nouă.

Firma Vanbet a fost înființată în 2001 și este unul dintre marii jucători din industria avicolă românească. „Conform datelor financiare oficiale, în 2024, Vanbet SRL a raportat o cifră de afaceri de 430,7 milioane lei și un profit net de peste 20 milioane lei, cu peste 770 de angajați”, scrie Veterinarul.