Imagini de la protestul din Congres: „Musk fură”

Membrii democrați ai Congresului au afișat pancarte în semn de protest în timpul discursului președintelui Donald Trump. „Acest lucru nu este normal”, „Asta este o minciună”, „Musk fură ”, „Salvați Medicaid” și „Protejați veteranii”, se putea citi pe pancarte.

Imagini!

De asemenea, o mulțime s-a adunat în afara Casei Albe, în BLM Plaza, în timp ce președintele Trump vorbea în fața Congresului. Protestatarii au spus că vor lupta în fiecare zi pentru a obține America pe care și-o doresc.

WASHINGTON DC: A crowd gathered outside of the White House in BLM Plaza as President Trump spoke to Congress. The protesters said they will fight every day to get the America they want.

