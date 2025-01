Imagini dramatice în Congo. Ambasade atacate

Protestatari din capitala Kinshasa au atacat ambasade pe fondul conflictului din estul țării, iar Poliția din Republica Democrată Congo (RDC) a folosit gaze lacrimogene, relatează marți Reuters.

Demonstranții au vizat ambasade pe care le acuză de complicitate cu sprijinul dat de Rwanda rebelilor din M23, care au capturat Goma, capitala provinciei estice Kivu de Nord.

Un diplomat european a declarat pentru Reuters că au fost vizate de protestatari ambasadele Franței, Statelor Unite, Rwandei, Ugandei și Kenyei.

Într-o postare pe X, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a scris că ambasada Franței la Kinshasa a fost atacată și a luat foc pentru scurt timp, însă incendiul a fost adus sub control.

‘Toate acestea se întâmplă din cauza Rwandei. Ceea ce Rwanda face este în complicitate cu Franța, Belgia, SUA și alții. Poporul din Congo a obosit. De câte ori ar trebui să murim?’, a declarat un protestatar pentru Reuters.

Proteste au izbucnit în tot orașul, demonstranții incendiind cauciucuri și ciocnindu-se cu poliția, care a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa, a transmis din Kinshasa un reporter al Reuters.

Protestatarii au atacat ambasada Kenyei, iar soldații care se aflau acolo nu i-au oprit, a relatat un martor, în timp ce reporterul Reuters a spus că a văzut ambasada Ugandei jefuită.

Vorbind la televiziunea națională, ministrul congolez al comunicațiilor, Patrick Muyaya, a făcut apel la protestatari să înceteze atacurile. Ulterior, el a spus că situația a fost adusă sub control. ‘Avem tot dreptul să ne exprimăm furia, dar să o facem pașnic. Să nu atacăm infrastructurile consulare ale statelor acreditate în Congo’, a îndemnat el.

Rebelii din insurgența M23 susținuți de Rwanda au intrat luni în orașul estic Goma, într-o escaladare majoră în cele trei decenii de conflict.

Cadavre zăcând pe străzi, sunete de focuri de armă și spitale supraaglomerate, aceasta era situația marți în Goma, unde rebelii s-au confruntat cu rezistența armatei și a milițiilor proguvernamentale.

Guvernul congolez și șeful forței ONU de menținere a păcii au afirmat că în Goma sunt prezente trupe rwandeze în sprijinul aliaților lor din M23.

‘Orașul este un butoi cu pulbere’, a declarat prin telefon Willy Ngumbi, episcop din Goma. ‘Tinerii sunt înarmați și în prezent se duc lupte în oraș’, a adăugat el. Luni, exploziile au lovit o casă unde stăteau preoți, precum și maternitatea unui spital catolic, a relatat el.

ONU și marile puteri se tem că acest conflict ar putea escalada într-unul regional, precum cele din 1996-1997 și 1998-2003, în care au murit milioane de oameni, mai ales din cauza foametei și a bolilor.

Luptele actuale au alungat mii de persoane din Goma, un centru regional de ajutor regional pentru refugiați. Sute de mii de oameni s-au refugiat de la începutul anului, în plus față de cele trei milioane în 2023.

Corneille Nangaa, liderul Alianței fluviului Congo, care include M23, a dat de înțeles că obiectivul rebelilor este să îi înlocuiască pe președintele Felix Tshisekedi și guvernul său de la Kinshasa, capitala aflată la o distanță de 1.600 km.

Africa de Sud a anunțat că trei dintre soldații săi din trupele ONU au fost uciși, după ce au fost prinși într-un foc încrucișat.

M23 este cea mai recentă dintr-o serie de insurgențe conduse de etnici tutsi și sprijinite de Rwanda care au produs tulburări în RDC după genocidul din Rwanda de acum trei decenii, când extremiști hutu au omorât etnici tutsi și hutu moderați, iar apoi au fost alungați de la putere de forțe conduse de tutsi care domină încă în Rwanada.

Luptătorii M23 au luat din nou armele în 2022, la un deceniu după ce o insurgență anterioară capturase pentru scurt timp Goma.

În ultimele luni, ei au avansat rapid în provincia Kivu de Nord, la granița cu Rwanda, ignorând apelurile unor lideri mondiali de a-și opri ofensiva.

Guvernul RDC a cerut puterilor internaționale să facă presiuni asupra Rwandei, eventual prin sancțiuni, pentru a opri ofensiva M23.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să ia din nou în discuție această criză marți, au indicat diplomați.

