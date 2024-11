Îmblânziți de statul profund

”Bătălia nu s-a încheiat odată cu victoria lui Trump în alegerile prezidențiale, nici măcar nu a început. Și nici nu va începe, dacă Trump nu va putea sa creeze o administrație bătăioasă. Echipa lui Trump trebuie să facă circa 4.000 de nominalizări în executivul federal, iar 1.200 dintre acestea trebuie confirmate de Senat”, care poate controla în acest fel o parte a viitoarei echipe de la Casa Albă, atrage atenția Paul Craig Roberts, fost adjunct al secretarului Trezoreriei SUA, în administrația Reagan.

”Trump și echipa sa nu cunosc îndeaproape 1.200 de potențiali oficiali, nu mai încape vorba de 4.000. În disperarea de a organiza noul guvern, echipa lui Trump va aduce oameni din multe surse, în special din sistem. În cel mai bun caz, președintele și echipa sa se vor putea concentra pe câteva domenii fundamentale pentru agenda președintelui. Și nici măcar aici Trump nu a făcut o treabă foarte bună”.

”Trump a spus că va pune capăt imediat războaielor din Ucraina și din Orientul Mijlociu. Însă cei nominalizați în funcția de ambasador la ONU, consilier pentru Securitate la Casa Albă, ambasador în Israel și secretar de Stat sunt niște adepți ai războiului. Viitoarea ambasadoare la ONU, Elise Stefanik, susține războiul Israelului. Consilierul de Securitate Mike Waltz a cerut întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei și livrarea de arme cu rază lungă pentru Ucraina. Secretarul de Stat Marco Rubio este un ațâțător la război. Trump l-a numit ca ambasador în Israel pe Mike Huckabee, spre bucuria extremiștilor de acolo. Huckabee a declarat că Israelul are dreptul să revendice Palestina. Trump l-a numit ca Reprezentant pentru Orientul Mijlociu pe Steven Wikoff. Witkoff este evreu și este însărcinat să gestioneze amenințarea Iranului, războiul dintre Israel și Hamas, războiul dintre Israel și Hezbollah”, scrie Paul Craig Roberts.

”La Pentagon, Trump l-a ales pe comentatorul Fox News Pete Hegseth, un bărbat care vrea să scoată din armată doctrina ”diversității, echității și incluziunii”. Dar el este pentru cheltuieli nelimitate pentru apărare, iar această politică ar intra în conflict cu cea a lui Elon Musk de a reduce cheltuielile bugetare cu 2.500 de miliarde de dolari. Împreună cu Stefanik, Waltz și Rubio, Hegseth va face parte dintru cvartet pro-război. Oare vreunul dintre acești oficiali va fi capabil să perceapă și punctul de vedere al Rusiei, Iranului și Chinei?”

Care sunt perspectivele lui Elon Musk în administrația Trump? Sau cele ale lui Robert Kennedy Jr.? The Telegraph scrie că echipa lui Trump se distanțează de Kennedy Jr, pentru că nu sunt siguri că acesta ar primi confirmarea Senatului pentru conducerea Departamentului Sănătății. Kennedy este în război cu marile companii farmaceutice și producătorii de pesticide, aceștia și-au pus lobbyștii la treabă, iar acum consilierii lui Trump fac pasul înapoi. Presedintele ales a avut insa curajul sa riste si sa-l nominalizeze pe anti-vaccinistul Kennedy la Sanatate. Insa o mulțime dintre senatorii republicani sunt republicani doar cu numele (așa-zișii RINO), iar ei nu vor risca să-și distrugă relația cu statul profund votând în favoarea lui Kennedy Jr.

Trump l-a numit pe Elon Musk în fruntea unui departament nou, care nu face parte din guvern – ”Departamentul pentru Eficacitatea Guvernului”. Acest departament are o mare problemă, evidenta înainte de a se naște: Trump își dorește să combată birocrația creând o nouă birocrație. O altă problemă poate fi autoritatea cu care va fi învestit noul departament: el nu va avea control asupra cheltuielilor guvernului. Mult mai logică ar fi fost numirea lui Elon Musk în fruntea Oficiului pentru Management și Budget de la Casa Albă, cel mai puternic departament al Casei Albe, care are control asupra cheltuielilor guvernului. Ar fi însemnat că Trump și Musk lovesc în punctul nevralgic și intră direct în miezul problemei. Trump nu a făcut acest lucru, ci a preferat să creeze încă o birocrație fără autoritate. Musk nu are nevoie de aprobarea Congresului SUA, însă nici nu va avea cu adevărat putere.

În fruntea Comunității Naționale de Informații a fost nominalizată Tulsi Gabbard, fostă membră a Congresului din partea statului Hawaii, fostă candidată la primarele prezidențiale din Partidul Democrat, care apoi a părăsit partidul pentru a se alătura campaniei lui Donald Trump. În acest an, Tulsi Gabbard a acuzat că a fost pusa pe o listă neagră cu suspecții de terorism a autorității aeronautice din SUA, care a refuzat să infirme sau să confirma acest lucru. Nominalizarea ei în fruntea comunității de informații este o palmă dată de Trump serviciilor secrete americane. Însă, daca Trump ar vrea să pună capăt conflictelor, Gabbard,o politiciană anti-război, ar fi fost mult mai potrivita în fruntea Departamentului de Stat decât Marco Rubio, susține presa pro-Trump din Statele Unite. Confirmarea sa de catre Senat este pusa sub semnul intrebarii. Gabbard s-a opus indepartarii cu forta a regimului Assad din Siria si chiar s-a intalnit cu Bashar al-Assad. ”Actiunile noastre pentru rasturnarea unor dictatopri laici in Irak, Libia si acum in Siria a dus la pierderi de vieti, state esuate , crize umanitare si intarirea organizatiilor teroriste care au declarat razaboi Americii”, a scris Gabbard. In 2016, ea estima ca ”mentinerea ordinii dupa indepartarea lui Assad ar nevesita 500.000 de militari si un razboi fara sfarsit”. Cat despre razboiul dintre Rusia si Ucraina, Gabbard scria, in 2022: ”Acest razboi si suferinta ar fi putuit fi evitate daca administratia Biden/NATO ar fi inteles ingrijorarile Rusiei legate de securitate in cazul in care Ucraina adera la NATO, ceea ce inseamna forte SUA/NATO la granitele Rusiei”. Din acel moment, presa americana a lipit eticheta ”pro-rus” pe Tulsi Gabbard.

Una dintre cele mai importante nominalizări făcute de Trump a fost cea în fruntea Departamentului Justiției. Nominalizat pentru funcția de Procuror General a fost congresmenul Matt Gaetz. Este un politician foarte pro-Trump și foarte turbulent – a fost cel care a declanșat destituirea lui Kevin McCarthy, președintele republican al Camerei Reprezentanților, pe care l-a acuzat că a ajuns la o înțelegere secretă cu democrații pentru a trece prin Cameră ajutorul de peste 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina și o mulțime de cheltuieli ale guvernului Biden. Gaetz este un republican cu vederi anti-corporații și a ajuns să-și unească forțele cu unul dintre cei mai de stânga politicieni democrați – Alexandria Ocasio-Cortez. Din punct de vedere al statului profund, toate acestea sunt minusuri pentru care Gaetz ar trebui respins. Din punctul de vedere al echipei lui Trump, pot fi tot atâtea plusuri ale lui Gaetz. Însă asupra lui planează o suspiciune – inițiativele sale au fost interpretate ca un spectacol menit să-i ajute ascensiunea politică (de la menținerea în Congres, la alegerea ca guvernator în Florida lui Ron DeSantis și, iată, până la Departamentul Justiției). Întrebarea este dacă acest politician turbulent va ști să gestioneze dosare precum cel al laptopului lui Joe Biden, al afacerilor Fundației Clinton, al procurorilor și oficialilor din Departamentul Justiției care au conspirat pentru a-l hărțui în justiție pe Donald Trump, plus dosarele care vor urma în cel de al doilea mandat.

Presa americană consideră că Matt Gaetz are șanse mici să treacă de audierea in Senat și se întreabă dacă Trump are în vedere și posibilitatea de a-l strecura în administrație pe ușa din dos, numindu-l ca interimar la conducerea Justiției, fără a fi necesară aprobarea Senatului. La fel, există si scenariul în care Gaetz este considerat victima sigură chiar de către Trump, care îl folosește acum pentru atingerea altor obiective politice. Același scenariu este valabil și în cazurile Hegseth (Pentagon) și Gabbard (comunitatea de informații).

”Sunt nominalizări care trebuie să treacă de Senatul SUA, alături de alte sute de nominalizări. Liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell (82 de ani) și-a anunțat retragerea. În locul său a fost ales John Thune, un republicani care s-au opus curentului lui Trump. Întrebarea este dacă Trump va găsi măcar 200 de oficiali care să lupte cu adevărat pentru el, din totalul de 1.200 care au nevoie de confirmarea Senatului, și dacă va reuși să-i treacă de acest vot în Senat? Acești oficiali ar trebui să fie pregătiți să-și pericliteze carierele, să rupă legătura cu statul profund. Perspectiva unei reînnoiri a conducerii americane ar putea fi mai proastă decât o arată acum presa.

Guvernatoarea progresistă a statului New York, Kathy Hochul, a declarat că a avut o discuție cordială cu Trump și că este deschisă să lucreze cu el. Aceasta este guvernatoarea care a spus despre Trump și susținătorii săi ca sunt ”anti-americani” și ”anti-femei” și cea care i-a asmuțit pe procurorii lui George Soros asupra lor. A lucra împreună înseamnă compromisuri, și nu toate aceste compromisuri vor fi făcute de Partidul Democrat și de elitele conducătoare. Există riscul ca Trump să fie atras direct în sisAtemul împotriva căruia spune că va lupta”, scrie Paul Craig Roberts.