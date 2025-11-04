Imperiul fraților Micula se clatină din temelii

Anul trecut, grupul Transilvania General Import-Export SRL, un conglomerat din diferite domenii de activitate, controlat de frații Micula, a înregistrat o cifră de afaceri cumulată în valoare de 663,6 milioane lei. Deși suma pare impresionantă, vorbim totuși de o scădere importantă, respectiv minus 34,3% față de 2023.

De asemenea, veniturile totale, cumulate la 874,7 milioane lei, sunt mai mici cu 24,6% față de 2023.

Per total, frații ar fi ieșit pe minus, numai în 2024, cu 171,6 milioane lei – valoarea tuturor pierderilor.

Anul 2023 le-a adus însă și profit, respectiv 19 milioane lei.