Informaţia despre alegerile prezidenţiale care răstoarnă totul

Două sondaje date publicităţii zilele trecute, care îl dădeau pe Marcel Ciolacu ca fiind pe primul loc în intenţia de vot la prezidenţiale, sunt contrazise, indirect, de INSCOP. Directorul INSCOP Remus Stefureac al cărui institut de sondare a opiniei publice a fost cel mai aproape, ca date, de realitatea de la urne în ultimii ani, spune, într-un interviu pentru aktual24.ro, că în acest moment există un singur candidat care trece de 20%, respectiv Mircea Geoană, Ciolacu fiind pe 2.

Remus Stefureac:

”Lucrurile sunt destul de clare in acest moment: exista un singur candidat care trece de 20%. E o situatie cumva atipica fata de orice alta competitie prezidentiala din ultimii aproape 35 de ani. Practic, il avem pe Mircea Geoana, singurul care trece de 20%, apoi urmeaza un grup de candidati care isi disputa locul 2, dar destul de apropiati unii de altii, daca luam in considerare si marja de eroare a sondajului (3% – n. red.). Marcel Ciolacu e situat pe locul doi, cu procente undeva, intre 17-19%. Sigur, pot varia. Urmeaza doamna Lasconi, care a crescut destul de mult in ultima perioada, cu procente de 15-16%. Domnul Simion si doamna Sosoaca – 13-14%, trecand in fata cand unul, cand celalalt, si domnul Ciuca, cu sub 10%, pierdut cumva in ultimele saptamani, in contextul, sigur, numeroaselor atacuri care au fost la adresa domniei sale. Daca ne uitam in perspectiva, asa cum spuneam, observ in datele noastre o stabilitate destul de mare a intentiei de vot pentru Mircea Geoana. La fel si in cazul domnului Ciolacu. Singurele, sa spunem, evolutii notabile au fost ale doamnei Lasconi, care e nou-venita in aceasta cursa si care si recupereaza la capitolul notorietate. Doamna Sosoaca si domnul Simion cam acolo s-au aflat in ultimele luni”.