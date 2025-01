Înfrângere la CEDO pentru Călin Georgescu

CEDO a respins cererea lui Călin Georgescu de suspendare a deciziei Curții Constituționale de anulare a turului doi al alegerilor din România

În solicitarea sa, Călin Georgescu mai ceruse CEDO să oblige statul român să reia procesul electoral, respectând rezultatele primului tur.

CEDO motivează că a respins aceste solicitări pentru că sunt în afara domeniului de aplicare al articolului 39 din Regulamentul Curții (cel privind măsurile provizorii).

„Măsurile provizorii prevăzute de articolul 39 din Regulamentul Curţii (Rules of Court) sunt decise in legătură cu proceduri în fața Curții, fără a influența orice decizie ulterioară privind admisibilitatea sau fondul cauzei. Curtea impune asemenea măsuri provizorii numai in cazuri excepționale, când reclamanții ar fi altfel expuși unui risc iminent de vătămare ireparabile”, a transmis CEDO.

Procesul deschis de Călin Georgescu împotriva României pentru anularea alegerilor prezidențiale va merge mai departe în fața instanței de la Strasbourg, dar fără măsuri provizorii până la pronunțarea deciziei.