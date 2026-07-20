Înghețarea salariilor bugetarilor, efecte vizibile. De ce România nu mai este campioana Europei

Înghețarea salariilor bugetarilor a venit cu efecte vizibile, după doi ani de când e implementată măsura. Prima dată ea a fost dispusă de Guvernul Ciolacu, apoi de Guvernul Bolojan. Tendința se menține și pentru anul 2026. România are o misiune grea, de a reduce deficitul la 3%, în șapte ani, calculând din 2024.

România a căzut pe locul 4, după înghețarea salariilor bugetarilor

Astfel, România a coborât anul trecut pe locul al patrulea în UE în ceea ce privește ponderea cheltuielilor cu salariile bugetarilor în totalul veniturilor statului. Este un efect direct al măsurii de anul trecut. În 2025, salariile angajaților din sectorul public au fost înghețate.

În 2024, an cu majorări ample de salarii, decise în principal din rațiuni electorale, România s-a aflat pe prima poziție din UE, scrie Profit.

Înghețarea salariilor și în anul 2026 va conduce, arată calculele Profit.ro, folosind prognoze ale Comisiei, la reducerea în continuare a ponderii cheltuielilor salariale.

Înghețarea salariilor bugetarilor, măsura eficientă, în lipsa unei reforme reale

Este important de precizat. Reducerea ponderii cheltuielilor cu salariile în total venituri este consecința înghețării salariilor bugetarilor și nu a vreunei reforme semnificative.

Pentru anul 2025, decizia înghețării salariilor a fost luată de guvernul Ciolacu la final de 2024. Pentru 2026, decizia a fost luată de guvernul Bolojan în iulie 2025.

Ambele decizii (însoțite și de înghețarea pensiilor) au fost justificate de nevoia de a reduce cel mai mare deficit bugetar din UE. 9,3% (standard ESA) în 2024. România s-a mai aflat pe prima poziție la acest indicator în rândul statelor UE în perioada 2018-2021.

România are în derulare un plan fiscal pe șapte ani cu Comisia Europeană (încheiat la final de 2024). Deficitul trebuie să ajungă la sub 3% din PIB și îndatorarea la sub 60% din PIB.

Legea salarizării unitare învrăjbește partidele

Adevărata reformă ar fi fost echilibrarea salariilor bugetarilor, printr-o nouă lege a salarizării. Promisă în PNRR și amânată succesiv de toate guvernele, măsura pare misiune imposibilă. Forma legii salarizării pusă pe masa partidelor de ministrul Dragoș Pîslaru nu este agreată de PSD și este contestată de sindicate. România mai are doar câteva săptămâni la dispoziție să o implementeze. Altfel, pierde 770 de milioane de euro.