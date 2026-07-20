Înghețarea salariilor bugetarilor, efecte vizibile. De ce România nu mai este campioana Europei

Înghețarea salariilor bugetarilor a venit cu efecte vizibile, după doi ani de când e implementată măsura. Prima dată ea a fost dispusă de Guvernul Ciolacu, apoi de Guvernul Bolojan. Tendința se menține și pentru anul 2026. România are o misiune grea, de a reduce deficitul la 3%, în șapte ani, calculând din 2024.
România a căzut pe locul 4, după înghețarea salariilor bugetarilor
Astfel, România a coborât anul trecut pe locul al patrulea în UE în ceea ce privește ponderea cheltuielilor cu salariile bugetarilor în totalul veniturilor statului. Este un efect direct al măsurii de anul trecut. În 2025, salariile angajaților din sectorul public au fost înghețate.
În 2024, an cu majorări ample de salarii, decise în principal din rațiuni electorale, România s-a aflat pe prima poziție din UE, scrie Profit.
Înghețarea salariilor și în anul 2026 va conduce, arată calculele Profit.ro, folosind prognoze ale Comisiei, la reducerea în continuare a ponderii cheltuielilor salariale.
Înghețarea salariilor bugetarilor, măsura eficientă, în lipsa unei reforme reale
Este important de precizat. Reducerea ponderii cheltuielilor cu salariile în total venituri este consecința înghețării salariilor bugetarilor și nu a vreunei reforme semnificative.
Pentru anul 2025, decizia înghețării salariilor a fost luată de guvernul Ciolacu la final de 2024. Pentru 2026, decizia a fost luată de guvernul Bolojan în iulie 2025.
Ambele decizii (însoțite și de înghețarea pensiilor) au fost justificate de nevoia de a reduce cel mai mare deficit bugetar din UE. 9,3% (standard ESA) în 2024. România s-a mai aflat pe prima poziție la acest indicator în rândul statelor UE în perioada 2018-2021.
România are în derulare un plan fiscal pe șapte ani cu Comisia Europeană (încheiat la final de 2024). Deficitul trebuie să ajungă la sub 3% din PIB și îndatorarea la sub 60% din PIB.
Legea salarizării unitare învrăjbește partidele
Adevărata reformă ar fi fost echilibrarea salariilor bugetarilor, printr-o nouă lege a salarizării. Promisă în PNRR și amânată succesiv de toate guvernele, măsura pare misiune imposibilă. Forma legii salarizării pusă pe masa partidelor de ministrul Dragoș Pîslaru nu este agreată de PSD și este contestată de sindicate. România mai are doar câteva săptămâni la dispoziție să o implementeze. Altfel, pierde 770 de milioane de euro.
14 comentarii
Deci, au platit si bugetarii, nu numai pensionarii calinesti. Ma mir ca ati dovedit asta sau poate ati fost constransi cu degetele la tocul usii, mai degraba !
Viloaicele generalilor hoți de pe Valea Prahovei, au fost distruse de viitură?
Generalii nu se pricep la arhitectura, asa ca, au fost construite la +2m peste nivelul soselei, nu la -2m, ca-cele inundate, fara sa-si curete rigola de la intrare. Acum implorau sa vina arm.ata, vanatorii de munte, ca sa ramanem in acelasi cadru.
Oradeanul acesta v-a salvat de FMI si de 24% TVA, dar ce sa stie taranii de oras ai lui CG11 ? Astia vor egalitate in saracia ca la ceausila, ala cu 3 clase, ca trenul. Niciunul n-a protestat cand ceausila avea in alimentarele din tara, nu din Bucuresti, doar creveti vietnamezi. „Dati creveti cate o cutie, sa ajunga la toata lumea” !
Cine ni l-a adus pe Farul de la Oradiiiiiiiiiiiiiia , să vină să și-l ia înapoi . Gata , nu se mai poate . A distrus tot . Așa a învățat la Tileagd .
România !, este campioana prostiei, nu s politicienilor, care fac nu fac nimic, isi primesc i demnizatiile si privilegiile de lux, este campioana prostiei alegătorilor care nu vor sa înțeleagă ca după peste 30 de ani, au ajuns „proștii ” unor găști politice mafioate, care își servesc propriile interese de partid sau ale șefilor politici, niște găști politice inutile.
E nevoie de multe masuri: reducerea taxelor si impozitelor, depolitizarea institutiilor, desfiintarea celor infiintate pt clientela politica, eliminarea privilegiilor, subventiilor , voucherelor si a sporului de plagiat , 300 de parlamentari , fonduri de la buget numai pt bunuri publice, prevenirea coruptiei(pedepse proportionale cu faptele si recuperarea prejudiciilor). Daca taxele si impozitele sunt mari si cresc mereu, politicienii si cei din administratie dau iama prin fondurile de la buget si isi maresc salariile sau cheltuie pe targuri, zilele localitatilor, megaconcerte, kitsch-uri sau investitii care nu se recupereaza.
Mai deștept a fost Petrov care a redus salariile tăietorilor de frunze la câini cu 25%. Până vor fi dați afară 0,4 milioane de bugetari, înghețul salariilor e frecție la picior de lemn. Ne împrumutăm de afară can sa plătim funcționării de la stat care nu fac nimic.
”Înghețarea salariilor bugetarilor, efecte vizibile.” Dupa ac model au facut si asa zisa reforma a pensiilor. Daca am analiza real, in timp ce unii salariati (si pensionari) din aceeasi categorie au primit salarii mai mari ani de zile, altii mai mici. Normal ar fi sa se ajunga la o echitate, egalitate. DOAR CA: Acelasi lucru l-au facut si la pensii. Pensionarii si-au primit noile pensii doar cateva luni, apoi Bolojan a venit si a ”ciopartit” adanc si serios din toate pensiile prin multe metode meschine, in asa fel incat au taiat tot ce au dat si ceva pe deasupra. Asta-i ticalosia! Dupa doi ani de taiere a inflatiei la pensii au micsorat serios toate pensiile pt toata viata. Dar, ticalosii au bifat reforma ceruta de UE. Nu mai au batai de cap cu reforma pensiilor. La momentul reformarii pensiilor stiau ca va urma jihadul. Problema pe care si-o puneau atunci era: cine va fi acela care va aduce jihadul? Si l-au gasit pe ticalosul Bolojan. Ce va urma?! Toate tarile cresc nivelul de trai, la noi se scade serios doar de la populatie. Reforma alesilor prevede doar mariri. O revolta mai mare nici nu exista. O categorie atat de privilegiata cum sunt politicienii au in reforma lor doar mariri . Drama este ca sunt incompetenti, populisti si corupti. Economia sufera serios, populatia de asemenea.
Singura soluției este impozitul progresiv! Bandiții cu 50.000 de euro/ luna sa dea juma la stat! Numai șmecheri care plâng pe umerii amărâților!
ba tu esti cu capul, banditii nu vor da niciodata bani la stat, a mai fost impozit progresiv si tot plebeii erau taxati la sange!
Nu. Si s-a putut ține evidența, deși era până în 2005, deci nu aveam despre ce digitalizare vorbi.
ca nu finalizati CTE Iernut, hidrocentralele lui Ceausescu si grupurile III si IV, voi in 36 de ani n-ai fost in stare sa faceti nimic pe cand el in 25 de ani a ridicat o industrie si doua reactoare…astfel ca azi Romania este depopulata de la 23 de milioane teoretic are 19 milioane, de la o putere instalata de 20.000 MW a ajuns la mii 8.000 MW sau asta e consumul de 8.000MWh cu importuri
tot vorbiti de bugetari, in industria auto pierdem mii de angajati pe banda rulanta.
Daca o sa dispara Dacia, sa vedeti atunci salarii si pensii!
Vorbiti de legea salarizarii, fara sa spuneti de unde vor veni si banii!