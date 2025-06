Insulte și ultimatumuri după negocierile dintre partide

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a apreciat că unii participanți la negocierile pentru formarea viitorul guvern ar avea o abordare neserioasă.

Întrebat care a fost nivelul discuției, el a replicat: ‘Interesant, din anumite puncte de vedere: serios, din partea unora, neserios, din partea altora’.

Alexandru Rafila a negat că ar fi avut o ‘discuție tensionată’ cu senatorul USR Cristian Ghinea, dar și că l-ar fi acuzat pe acesta de fraudă cu fonduri europene.

‘Cu domnul Ghinea nu am avut nicio discuție tensionată. Dânsul are de obicei discuții tensionate. (…) Cred că nu a înțeles. Dânsul înțelege foarte greu, în general, când vorbește altcineva’, a spus Rafila într-o declarație acordată presei, la Palatul Victoria.

Întrebat dacă liderul UDMR, Kelemen Hunor, le-ar fi recomandat ‘terapie’ participanților la discuții, Alexandru Rafila a răspuns: ‘Mie nu mi-a recomandat domnul Hunor terapie. Nu știu (cui a recomandat – n.r.). Întrebați-l pe dânsul’.

După conflictul cu Rafila, Cristian Ghinea a reacționat pe Facebook.

„Nu am ce să comentez decât atât.

Am reusit să avem finanțarea a 24 de spitale în PNRR. Un miliard jumătate de euro. După 4 ani de implementare în care Rafila a fost ministru, Comisia Europeană a dat în scris că un singur spital poate fi gata la termen și că restul trebuie scoase din PNRR. România ratează o șansă istorică pentru că am avut un ministru leneș, incompetent și iresponsabil. Restul este gargară și tupeu”, a scris Cristian Ghinea.

Ulterior a venit și un ultimatum din partea PSD, prin vocea lui Mihai Fifor.

„Răbdarea PSD a ajuns la limită!

Nu poți construi nimic cu parteneri care confundă guvernarea cu spectacolul ieftin și negocierile cu bășcălia. Dacă unii continuă cu imaturitățile, blocajele și ironiile sterile, PSD nu va mai avea de ce să rămână la masă. România nu are timp de pierdut cu orgolii și calcule mărunte. Oamenii așteaptă soluții, nu replici acide.

PSD a venit la aceste discuții cu toată seriozitatea, expertiza și buna credință.

‼️Am spus din prima clipă: nu vom accepta niciodată măsuri care lovesc în populația vulnerabilă. Ne-am opus categoric oricărei creșteri generale a TVA – o măsură oarbă, care ar sărăci și mai mult milioanele de români cu venituri mici și medii.

📌 Am spus NU taxării cu 100 de lei a pensiilor minime.

📌 Am spus NU taxei aberante pe tranzacțiile bancare.

📌 Am spus NU tăierii burselor și ajutoarelor pentru cei care chiar au nevoie.

Și am reușit să le blocăm. Pentru că PSD nu negociază suferința oamenilor!

PSD e singurul partid care s-a ținut, mereu, de partea românilor.

În timp ce alții fac glume, noi venim cu soluții.

Susținem aplicarea unui impozit progresiv, așa cum fac aproape toate statele europene – o măsură de bun-simț și justiție socială. Cine are mai mult, contribuie mai mult. Asta înseamnă echitate.

Și ar mai fi ceva:

UDMR ar face bine să-și vadă de propria prestație. Până să facă glume despre „terapie de cuplu” între PSD și USR, poate ar fi mai util să se uite în propria curte.

România are un deficit de 3% după doar patru luni. Și nu știm nici azi ce s-a întâmplat cu banii pentru investițiile locale. Poate că aici ar trebui să se facă terapie. Terapie de responsabilitate.”, a scris Fifor, pe Facebook.