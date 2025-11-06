Învățător reținut pentru că a pălmuit două eleve

Revoltă printre părinții din Lugoj după ce un învățător a lovit peste față două eleve de doar 10 ani.

De CD M
Învățător reținut pentru că a pălmuit două eleve

Revoltă printre părinții din Lugoj după ce un învățător a lovit peste față două eleve de doar 10 ani.

Un învăţător la o şcoală din Lugoj a fost reţinut după ce a pălmuit peste faţă două eleve în vârstă de zece ani.

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj au fost sesizaţi, prin plângere, de către două persoane cu privire la faptul că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învăţământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învăţătorul lor. Din verificările efectuate a rezultat că minorele ar fi fost lovite cu palma în zona feţei, pe fondul unor presupuse acte de indisciplină”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.
În urma probatoriului administrat, bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore în arestul poliţiei.
Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro