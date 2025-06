Iranul a răspuns cu un nou val de rachete (video)

O organizație israeliană de prim ajutor a anunțat duminică că 16 persoane au fost rănite în urma tirurilor cu rachete lansate de Iran, în timp ce televiziunea publică a difuzat imagini cu pagube importante ”în centrul” Israelului, relatează AFP.

Echipele de salvare ”au oferit îngrijiri medicale și au evacuat 16 persoane rănite către spital, între care un bărbat de 30 de ani în stare moderată”, se arată într-un comunicat al Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, fără a specifica unde au fost rănite aceste persoane.

Canalul public KAN 11 a difuzat imagini cu pagube importante ”în centrul țării’, fără a oferi detalii, arătând o clădire cu mai multe etaje cu fațada complet distrusă și alte câteva clădiri grav avariate în jurul acesteia.

”Mai multe clădiri rezidențiale cu două etaje au fost grav avariate, iar unele dintre ele s-au prăbușit”, a declarat Moti Nissan, un membru al Magen David Adom, în legătură cu unul dintre locurile în care a intervenit organizația.

Poliția israeliană a declarat că echipele sale au fost desfășurate în cel puțin două locuri de impact, unul în Haifa (nord) și unul în Ness Ziona (la sud de Tel Aviv).

