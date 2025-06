Irina Begu a intrat în istoria Roland Garros!

Irina Begu și Yanina Wickmayer, alături de dublul Rakhimova/Siskova, au intrat în istoria Roland Garros 2025, cele 4 fiind protagonistele celui mai lung game de la această ediție a Roland Garros. Primul game a durat 27 de minute. Perechea româno-belgiană a avut 10 oportunități de break, dar gameul a mers în cele din urmă la adversare.

În faza următoare, Irina Begu şi Yanina Wickmayer vor înfrunta perechea Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi (Norvegia/Japonia).

R3 doubles @rolandgarros:@yaninawickmaye8 & Irina Begu vs Rakhimova-Siskova 4-6, 6-4, 6-3.

Wow. From last Roland Garros (in singles), to alternate in doubles and now the quarter final. Quite an au revoir from Yanina. They play Eikeri-Hozumi in the last 8. pic.twitter.com/AfeytPezOm

