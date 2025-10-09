Istorie pe Arena Națională

Arena Naţională va fi, astăzi, gazda unui moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti între România şi Republica Moldova.

Ultima partidă disputată între România şi Moldova s-a jucat în noiembrie 2022, la Chişinău, când tricolorii s-au impus cu 5-0.

Porţile stadionului se vor deschide la ora 18:00, iar fanii sunt aşteptaţi în Arena Fanilor, spaţiul interactiv pregătit de Federaţia Română de Fotbal şi partenerii săi, unde vor avea parte de activităţi, surprize şi momente speciale înainte de fluierul de start.

Atmosfera festivă va fi completată de un concert extraordinar organizat în colaborare cu Federaţia Moldovenească de Fotbal, începând cu ora 19:00. Pe scenă vor urca artişti îndrăgiţi de publicul ambelor ţări, Guess Who şi trupa Zdob şi Zdub, care vor transforma zona din faţa stadionului într-un loc al bucuriei şi al energiei pozitive.

Înainte de startul partidei, “Deşteaptă-te, române!” va fi cântat de Lidia Buble, iar “Limba noastră”, imnul Republicii Moldova, va fi interpretat de Tania Turtureanu, ca o dovadă a relaţiei bune dintre cele două ţări.

Partida de fotbal va fi difuzată începând cu ora 21 de Prima Tv.