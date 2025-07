Jaqueline Cristian, în sferturi după abandonul adversarei

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian, a doua favorită, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului UniCredit Iași Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.212 euro, joi, după abandonul adversarei sale, croata Jana Fett, la scorul de 4-1.

Jaqueline Cristian (27 ani, 51 WTA) a fost declarată învingătoare după numai 26 de minute.

Ce a declarat Jaqueline la conferința de după meciul câștigat prin abandon.

Reporter: „ Cum ai caracteriza, așa pe scurt, sezonul acesta pentru tine?”

Jaqueline: „ Mă bucur, sinceră să fiu, acesta a fost obiectivul pentru mine. Indiferent că e turneu cu meciuri sau perioadă de pregătire, eu cu echipa mea ne antrenăm foarte serios și vrem mereu să punem la punct toate detaliile și toate lucrurile. Lucrăm pe minusuri mai mult și pe plusuri normal. ”

Reporter: „ Publicul cald și numeros nu pune presiune pe tine? ”

Jaqueline: „ De mic copil mi-a plăcut să joc în fața oamenilor. Prima experiență pe care am avut-o în fața unui public numeros a fost la vârsta de 13 ani în fața a 7000 de oameni. Energia aceea și meciul acela a lăsat ceva plăcut și pentru totdeauna în mine. De atunci a juca acasă n-a mai însemnat niciodată teamă sau presiune, ci numai putere. Mi-a aduc aminte când aveam 17 ani și am primit wildcard-ul să joc pe arenele BNR. Mi-am chemat toți prietenii, toată familia, toți vecinii, toți colegii, toți cunoscuții pentru că simțeam nevoia de tot suportul și am luat-o ca pe o energie pozitivă și nu am avut în cercul meu de apropiați oameni care să mă critice sau să-mi transmită gânduri negative.”

În sferturi Jaqueline Cristian o va întâlni pe Panna Udvardy din Ungaria.

